Phillip Cocu efsanenin oğlunu A takıma çağırdı!

Yeni dönemde altyapıyı daha etkin bir şekilde kullanma parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe Yönetimi ilk takviyesini de 21 yaş altı takımından yaptı. Hırvat oyuncu, sarı lacivertlilerin antrenmanlarında yer almak için Phillip Cocu'dan davet aldı.



Fenerbahçe alt yapısında attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Rapaic'in İtalya'dan gelen teklifleri de geri çevirdiği öğrenildi.



Forvet arayışları içerisinde olan sarı lacivertlilerin Boris Rapaic'i sezon içerisinde değerlendirmek istediği ifade edildi.



Öte yandan Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak edilen Kaptan Volkan Demirel'in geçtiğimiz yıl aldığı ücretinden çok daha altına bir rakama imza atmayı kabul ettiği ve hafta içerisinde tarafların anlaşmayavarabilecekleri öğrenildi.

Bein Sports