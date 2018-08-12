Phillip Cocu Bursaspor maçını yorumladı: Şansın yardımıyla 2-1'i koruyabildik

Taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayn Phillip Cocu, "Öncelikle taraftarlarımıza oluşturdukları fantastik ortam için teşekkür ederim. Çok etkileyici bir atmosfer vardı. Onlara iyi futbol gösterme isteğimiz vardı. Bu isteğimiz, çok hata yapmamıza neden oldu. Geriye düştük ama düştükten sonra gösterdiğimiz reaksiyonu çok beğendim. Hep baskı yapmaya, yaratıcı olmaya çalıştık. Top bizdeyken çok gereksiz hata yaptık. Onlar, bizim yapacağımız hataları bekleyip pozisyona girmeyi beklediler. O yüzden Necid'i çıkartıp daha hızlı oyuncular soktular. 3. golü atabilirdik ama atamıyorsak 2'yi korumamız gerekiyordu çünkü galibiyetle başlamak çok önemliydi. Biraz da şansın yardımıyla 2-1'i korumasını bildik. Salı günü oynayacağımız Benfica maçı için iyi moral oldu." dedi.

Barış Alıcı'nın Benfica maçında oynayıp oynamayacağının sorulması üzerine konuşan Cocu, "Barış bugün kalitesini gösterdi. O yaşta olmasına rağmen çok istekliydi, arzuluydu, hep koştu. Taktik olarak da öğrenmeye açık bir çocuk. O yüzden bugün 11'deydi. Elif de 11'de olabilirdi ama çok fazla maç oynadı. Çok dinlenme vaktimiz yok. O yüzden bugün onu oynatmadık. Ondan da çok memnunum. Kaliteli genç futbolcularımız var. Taraftarların genç futbolcuları izleme isteğini anlayabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Islam Slimani'nin kiralanmasıyla ilgili görüşlerini aktaran Hollandalı teknik adam, "Slimani'nin aramıza katılmasından dolayı çok mutluyum. Uzun zamandır üstünde çalıştığımız bir futbolcu. Özellikle Comolli çok uğraştı. Oyun stilimizde ihtiyacımız olan bir oyuncuydu. Yarın antrenmanlara başlayacak ve aramıza katılacak." diye konuştu.

(Sporx)