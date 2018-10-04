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Philip Cocu, ezber bozdu!

Kendi evinde Spartak Trnava'yı konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe, rakibi karşısında 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıktı.

04 Ekim 2018 Perşembe 23:01
Philip Cocu, ezber bozdu!

Avrupa Ligindeki temsilcimiz Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı Ülker Stadında konuk etti. Bu sezon ilk kez 3-5-2 dizilişiyle maça başlayan Fenerbahçe'de kalede Harun Tekin oynadı.

Cocu, savunma 3'lüsünü Skrtel, Reyes ve Neustaedter'den oluştururken kanat beklerinin sağında Isla, solunda Hasan Ali Kaldırım'ı sahaya sürdü. Orta sahanın ortasında Jailson ve Eljif Elmas oynarken, forvet arkasında Andre Ayew görev aldı. İleri uçta ise Frey ile İslam Slimani çift santrfor olarak görev yaptı.

Skrtel sahalara döndü

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Skrtel, sakatlığını atlattı ve 3 maç sonra formasını kavuştu. Son olarak 16 Eylül'deki Atiker Konyaspor maçında forma giyen Skrtel, daha sonra ligde Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile Avrupa'da Dinamo Zagreb karşısında sakatlığı nedeniyle oynamamıştı.

Isla tekrar 11'de

Sarı-lacivertlilerin Şilili sağ beki Isla, 5 maç sonra sahaya ilk 11'de çıktı. Son olarak 25 Ağustos'ta ligdeki Göztepe maçında ilk 11'de oynayan Isla, son 5 maçta formasını Şener Özbayraklı'ya kaptırmıştı. Isla, Spartak Trnava maçıyla ilk 11'deki formasını tekrar aldı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 23:01
  1. Rize
  2. Konya
  3. Hasan Ali Kaldırım
  4. Şener Özbayraklı
  5. Spartak Trnava
  6. İslam Slimani
  7. Philip Cocu
  8. Eljif Elmas
  9. Harun Tekin
  10. Fenerbahçe
  11. Cocu

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