Pfizer/Biontech aşısını vurduran sağlık görevlileri yoğun bakıma alındı!

ABD'nin Alaska eyaletinin Juneau şehrindeki Bartlett Bölge Hastanesinden yapılan açıklamada, Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının uygulandığı 2 sağlık çalışanında "aşırı alerjik tepkiye" yol açtığı belirtildi.

İki hemşirede farklı semptomlar ortaya çıktı

Hastanede bakıma alınan orta yaşlı kadının daha önce hiç alerjisi bulunmadığı belirtildi. Yoğun bakıma kaldırılacak kadar ağır duruma gelen kadının solunum yollarının şiştiği ve cildinde izler çıktığı açıklandı. İsmi açıklanmayan sağlık çalışanının aşı olduktan 10 dakika içinde fenalaştığını açıklayan yetkililer, alerjik reaksiyonu ortadan kaldırmak için bir antihistamin aldığını da söyledi.

Aşıyı olduktan sonra alerjik tepki gösteren diğer sağlık çalışanının da 10 dakika içinde semptom gösterdiği açıklandı. New York Times, ismi açıklanmayan bu sağlık çalışanının gözlerinin şiştiği, başının ağrıdığı ve boğazında kaşıntı hissi meydana geldiğini yazdı. Hastane yönetimi acil servise gönderilen sağlık çalışanına müdahale edildikten sonra taburcu edildiğini açıkladı.

Alerjik tepkiler giderildi

Açıklamada, aşı uygulandıktan sonraki 10 dakikada ortaya çıkan alerjik tepkilerin giderildiği ve çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Çalışanlardan ilkinin aşıyı salı günü yaptırdığı ve bir gece daha hastanede müşahede altında tutulacağı, aşıyı çarşamba günü vurulan ikinci çalışanın ise tamamen iyileştiği kaydedildi.

İngiltere'de de benzer vakalar oluştu

Aşının yaygın kullanımına onay verilen İngiltere'de geçen hafta benzer 2 vaka görülmüştü.

İngiltere İlaç ve Tıp Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) ilaç ve gıdalara karşı aşırı alerjik reaksiyon gösteren kişilerin aşıyı vurulmaması gerektiğini belirtmişti.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ise alerji hastası Amerikalıların büyük çoğunluğunun aşıyı güvenle kullanabileceğini, yalnızca daha önce aşılara veya bu aşıdaki bileşenlere ağır alerjik tepkisi olan kişilerin aşılanmaktan kaçınması gerektiğini açıkladı.

İlk tescillenen aşı

Almanya'da Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucuları olduğu biyoteknoloji firmasının formülünü geliştirdiği aşı adayı, İngiltere'nin 2 Aralık'ta yaygın kullanımına onay vermesiyle "dünyada tescillenen ilk Kovid-19 aşısı" olmuştu.

FDA, 11 Aralık'ta aşının ABD'de acil kullanımına onay vermiş ve bu haftadan itibaren sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanmıştı.