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PFDK'den Hasan Şaş'a 8 maç ceza

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:54
PFDK'den Hasan Şaş'a 8 maç ceza


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 8 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 33. haftasında oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında yaşanan olaylar nedeniyle disipline gönderilen Hasan Şaş'ın, sportmenliğe aykırı hareketi, görevliye yönelik saldırısı ve tekerrürü nedeniyle 8 maç men ile 31 bin 200 lira para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Medipol Başakşehir müsabakasında meydana gelen ihlallerden dolayı disipline sevk edilen Galatasaray A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın ise rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası aldığı kaydedildi.

PFDK, aynı müsabakadaki ihlalleri gerekçesiyle daha önce sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim'e 3, yardımcı antrenör Ümit Davala'ya ise 1 maç men cezası uygulamıştı.


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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:54
  1. Futbol
  2. Hasan Şaş
  3. PFDK
  4. Şükrü Hanedar
  5. TFF

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