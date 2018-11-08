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PFDK'dan üç büyüklere rekor para cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza yağdırdı.

08 Kasım 2018 Perşembe 21:10
PFDK'dan üç büyüklere rekor para cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi cezalandırdı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre PFDK, Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki saha olayları ve merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe 85 bin lira ceza verdi. Kurul ayrıca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ve saha olaylarına karışan Galatasaraylı taraftarların bir sonraki iç saha maçı için elektronik biletlerinin bloke edilmesini kararlaştırdı.

PFDK, derbide takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Fenerbahçe'yi 12 bin lira para cezasına çarptırdı.

Beşiktaş'a 110 bin lira para cezası

Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapılan maçta taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı ile bu eylemin aynı sezon içinde deplasman müsabakasında 5. kez gerçekleşmesi nedeniyle Beşiktaş'a 110 bin lira para cezası verildi.

Kurul, sahasında Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Demir Grup Sivasspor'un bazı taraftarlarının bir sonraki iç saha maçı için elektronik biletlerinin bloke edilmesine karar verdi.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Kardemir Karabükspor'a çeşitli sebeplerle 25 bin 250 lira para cezası veren PFDK, ayrıca kırmızı-mavili bazı taraftarların bir sonraki iç saha maçı için elektronik biletlerinin bloke edilmesini kararlaştırdı. Tetiş Yapı Elazığspor'a 6 bin 750 lira, Bolusporlu futbolcu Yusuf Emre Gültekin'e rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç ceza kesildi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 21:10
  1. Karabük
  2. Sivas
  3. Konya
  4. Elazığ
  5. Bolu
  6. PFDK
  7. Fenerbahçe
  8. Galatasaray
  9. Beşiktaş

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