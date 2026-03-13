PFDK’dan Kayserispor’a ceza

  • İSTANBUL
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor'a para ve blok cezası verirken, Dorukhan Toköz de 2 maç ceza aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserisporlu futbolcu Dorukhan Toköz'e 2 maç ceza verdi. TFF'den yapılan açıklamada, "Kayserispor - Trabzonspor müsabakasında Kayserispor Kulübü'nün stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 960 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Kuzey Tribün Kuzey Alt D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi" denildi.

Maç sonrası açıklamalarında ötürü PFDK'ya sevk edilen Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'a ceza verilmezken, MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy'a 40 bin TL para cezası ve 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Ayrıca kulüp çalışanları Okan Akkaya ve Erdinç Çelik de müsabakanın hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı 3'er ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

