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PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber!

TFF'den yapılan açıklamaya göre, PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası verildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 16:27
PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber!

Profesyonel Disiplin Kurulu, derbi öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray’a para cezası verdi. 

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde PFDK tarafından iki kulübe para cezası verildi.

Fenerbahçe’ye Ankaragücü maçında çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 100 bin TL, flash röportajına ve basın toplantısına katılmamaktan dolayı 20 bin TL para cezası kesildi.

Galatasaray ise E.Y. Malatyaspor maçında taraftarın neden olduğu saha olayları sebebiyle 20 bin TL para cezasına çarptırıldı. 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 16:27
  1. Malatya
  2. Ankara
  3. PFDK
  4. Galatasaray
  5. Fenerbahçe

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