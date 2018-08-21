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PFDK'dan dört Süper Lig takımına şok!

TFF, Süper Lig'de mücadele eden 4 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

21 Ağustos 2018 Salı 18:01
PFDK'dan dört Süper Lig takımına şok!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de yer alan 4 kulübü PFDK'ya sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş, Akhisarspor, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un çeşitli nedenlerden dolayı disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.

Ayrıca Akhisarspor'un oyuncusu Yevgen Seleznov, Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Isaac Sackey, Atiker Konyaspor'un antrenörü Mehmet Bülent Albayrak, Evkur Yeni Malatyaspor'un görevlisi Ali Karadeniz ve Metin Çiçek ile TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un da PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 18:01
  1. Malatya
  2. Konya
  3. Eskişehir
  4. TFF
  5. PFDK
  6. Süper Lig
  7. Beşiktaş
  8. Akhisarspor
  9. MKE Ankaragücü
  10. Erzurumspor

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