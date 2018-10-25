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PFDK'dan 3 büyüklere flaş ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe para ve kart bloke cezası verdi.

25 Ekim 2018 Perşembe 16:50
PFDK'dan 3 büyüklere flaş ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para ve bloke cezası verdi. Kurul ayrıca Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Çaykur Rizesporlu Abdullah Durak'a 3 maç men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplinin Kurulu'nun (PFDK) aldığı kararlar şöyle:

"1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 19.10.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI VIP 100 nolu ve DOĞU TRİBÜN 115 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 21.10.2018 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON C,D,E ve KALE ARKASI DAĞ D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. sporcusu ABDULLAH DURAK'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 21.10.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON DOĞU C1D1 TRİBÜN SARI P,O,N,M,G MARATON DOĞU A1B1 TRİBÜN KIRMIZI M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
4- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 21.10.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI C,D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
5- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 20.10.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN C,D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
6- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 23.10.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyanis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına" karar verilmiştir.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 16:50
  1. Rize
  2. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
  3. PFDK
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
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