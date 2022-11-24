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Spor PFDK'dan 136 bin lira para cezası
Spor

PFDK'dan 136 bin lira para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 1. Lig'den Sakaryaspor'a ve Adanaspor'a çeşitli cezalar uyguladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 17:24:00 -
PFDK'dan 136 bin lira para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 1. Lig'den Sakaryaspor'a ve Adanaspor'a çeşitli cezalar uyguladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, çeşitli disiplin ihlalleri gerekçesiyle Sakaryaspor'a 136 bin, Adanaspor'a ise 20 bin lira para cezası verildi.

Kurul ayrıca, Sakaryaspor ve Adanaspor'da bazı tribünlerindeki taraftarların kartlarına da bloke cezası uyguladı.

Açıklamada, TFF 1. Lig Yayın Talimatına aykırı hareket ettiği için ihtar cezası alan Sakaryaspor'da Michal Jan Nalepa'ya 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 700 lira para cezası verildiğini kaydedildi.

Manisa FK oyuncusu Yannick Stark'a da 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 700 lira para cezası verilirken, Bodrumspor oyuncusu Erkan Değişmez de 2 müsabakadan men cezası aldı.

 

 

 

 

 

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