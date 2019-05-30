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PFDK kulüplere ceza yağdırdı!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 34. haftasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle 6 kulübe para cezası verdi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 19:32
PFDK kulüplere ceza yağdırdı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 34. haftasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor'a para cezası verildiği kaydedildi.

PFDK, Trabzonspor'a 230 bin, Bursaspor'a 200 bin, Çaykur Rizespor'a 140 bin, Evkur Yeni Malatyaspor'a 53 bin 500, Galatasaray ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ise 20'şer bin lira para cezası uyguladı.

Kurulun, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Trabzonsporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki müsabaka için bloke ettiği de paylaşıldı.

PFDK, Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ı 1'er maç men cezasına çarptırdı.

İki teknik adama da sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1'er maç men ve 13 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurul ayrıca, ligin 34. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapılan müsabakada kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Bursasporlu futbolcu Diafra Sakho'ya 2 maç men cezası verdi.

Öte yandan PFDK, 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin lira para cezası uygulanmasına hükmetti. Kurul, Hatayspor ve Osmanlıspor'a para cezası, Gazişehir Gaziantepli bazı taraftarlara da tribüne giriş yasağı cezaları uyguladı.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 19:32
  1. Hatay
  2. Gaziantep
  3. Adana
  4. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)
  5. Süper Lig
  6. Çaykur Rizespor
  7. Trabzonspor
  8. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  9. Tamer Tuna
  10. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan
  11. Evkur Yeni Malatyaspor
  12. Beşiktaş
  13. Fenerbahçe
  14. Bursaspor

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