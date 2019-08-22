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PFDK kararları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:16
PFDK kararları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.


TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Demir Grup Sivasspor Kulübünün, 17.08.2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MARATON ÜST B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünün, 17.08.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,


İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt Tribün C, D, E ve Batı Alt Tribün D, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



MKE Ankaragücü Kulübünün, 18.08.2019 tarihinde oynanan Konyaspor - MKE Ankaragücü Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST B ve C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Medipol Başakşehir’in, 18.08.2019 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor-Medıpol Başakşehir Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka sonrası flaş röportaja teknik sorumlu ve futbolcu katılımının süresi içerisinde sağlanmamasından dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



Yukatel Denizlispor Kulübünün, 16.08.2019 tarihinde oynanan Yukatel Denizlispor-Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,


Yukatel Denizlispor Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,


Yukatel Denizlispor Kulübü hakkında, saha olaylarından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,



Galatasaray’ın, 16.08.2019 tarihinde oynanan Yukatel Denizlispor-Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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