PFDK kararları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu liglerde bu hafta gerçekleşen olaylarla ilgili kararlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu’nda alınan kararlar belli oldu. Alınan kararlar Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde yayınlanırken şu ifadelere yer verildi:

“Çaykur Rizespor’un, 10.03.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - İM Kayserispor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kale arkası deniz tribünü A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu kale arkası deniz tribünü A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen kale arkası deniz tribünü A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,







İM Kayserispor’un, 10.03.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - İM Kayserispor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada İM Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu misafir tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen misafir tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 misafir müsabakada bloke edilmesine,







İstanbulspor’un, 10.03.2019 tarihinde oynanan İstanbulspor - Altınordu Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Tribün Batı E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,







Adana Demirspor Kulübünün, 09.03.2019 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Osmanlıspor FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 26 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,

Osmanlıspor Futbol Kulübünün, 09.03.2019 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Osmanlıspor FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 bin 500 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."