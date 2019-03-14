0553 313 94 23

PFDK kararları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu liglerde bu hafta gerçekleşen olaylarla ilgili kararlarını açıkladı.

14 Mart 2019 Perşembe 16:05
PFDK kararları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu liglerde bu hafta gerçekleşen olaylarla ilgili kararlarını açıkladı.

 

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu’nda alınan kararlar belli oldu. Alınan kararlar Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde yayınlanırken şu ifadelere yer verildi:

 

“Çaykur Rizespor’un, 10.03.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - İM Kayserispor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kale arkası deniz tribünü A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

 

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu kale arkası deniz tribünü A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

 

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen kale arkası deniz tribünü A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,



İM Kayserispor’un, 10.03.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - İM Kayserispor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

 

Aynı müsabakada İM Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu misafir tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

 

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen misafir tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 misafir müsabakada bloke edilmesine,



İstanbulspor’un, 10.03.2019 tarihinde oynanan İstanbulspor - Altınordu Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Tribün Batı E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Adana Demirspor Kulübünün, 09.03.2019 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Osmanlıspor FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 26 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,

 

Osmanlıspor Futbol Kulübünün, 09.03.2019 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Osmanlıspor FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 bin 500 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:05
  1. Rize
  2. Kayseri
  3. İstanbul
  4. Adana
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum BEAH’ta 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri yapıldı
    1. Erzurum BEAH’ta 14 Mart Tıp Bayramı..
    2. Ordu’da 1,5 milyon çiçek toprakla..
    3. TCDD’den "Sincan" açıklaması
    4. MHP'nin Aksaray mitingi
    5. Batman Üniversitesi’nde ’Milletin Sesi..
    6. Ankesörlü telefon operasyonunda 3..
    7. Gaziantep Üniversitesi’nin öğretim..
    8. Kılıçdaroğlu: “Biz kavgadan yana..
    9. Bilkent Şehir Hastanesine bağlantı..
    10. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tarakçı..
    11. 17 suçtan aranan şahıs yakalandı
    12. Uğurlu 10. kez Kayserispor maçında
    13. Suriyeliler için istihdam protokolü
    14. Büyükşehir’den sağlık semineri
    15. Erzurum’a 100 Bin turist bekleniyor
    16. İbrahim Üzülmez: "Oyuncularımla güzel..
    17. HDP'nin seçim afişleri "terör..
    18. PFDK'den 2 Süper Lig kulübüne ceza
    19. Selçuk Bayraktar açıkladı: Yerlilik..
    20. "Netanyahu'nun açıklamaları akıl ve..
    21. İdlib'de yaralanan 5 sivil tedavi için..
    22. Hakkari'de teröristlere ait 8 sığınak..
    23. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile..
    24. "Derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye..
    25. Hulusi Akar'dan ABD ile kritik görüşme
    26. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD..
    27. Akar ile Shanahan'ın görüşmesinde,..
    28. HDP'nin pankartı, üzerindeki bu yazı..
    29. Toyota'dan bahara özel "servis..
    30. AP Genel Kurulunda kabul edilen "2018..
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın