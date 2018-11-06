PFDK, Galatasaray'a ağır patladı

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde maç sonucu çıkan olaylara ilişkin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) harekete geçti.

Meydana gelen olaylar sonucu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim, Hasan Şaş, futbolcular Ndiaye, Donk, Rodrigues ve Mariano, PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe'den de iki isim var

Çıkan olayların Fenerbahçe tarafında da futbolcular Soldado ve Jailson ile iki kulüp görevlisi, Galatasaray derbisinde çıkan olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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