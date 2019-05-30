PFDK, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş’a M.Başakşehir maçında yaşanan olaylar nedeniyle 8 maç men cezası verdi.
PFDK, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş’a M.
30 Mayıs 2019 Perşembe 16:42
PFDK, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş’a M.Başakşehir maçında yaşanan olaylar nedeniyle 8 maç men cezası verdi.
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