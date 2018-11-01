PFDK Fenerbahçe ve Galatasaray’a derbi öncesi ceza yazdı

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde PFDK tarafından iki kulübe para cezası verildi. Fenerbahçe’ye Ankaragücü maçında çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 100 bin TL, flash röportajına ve basın toplantısına katılmamaktan dolayı 20 bin TL para cezası kesildi. Galatasaray ise E.Y. Malatyaspor maçında taraftarın neden olduğu saha olayları sebebiyle 20 bin TL para cezasına çarptırıldı.