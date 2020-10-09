Peyzajı kaldıran İBB'den kültür yozlaşması!

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Twitter hesabından Kadıköy ile Üsküdar arasında bulunan bir ana yolun eski ve yeni fotoğraflarını paylaşarak İBB'ye duvar peyzajı eleştirisi yöneltti.

İstanbul'un simgelerinden cami figürlerini kaldıran CHP'li İBB yönetiminin şimdi de bir çok noktada peyzaj yerine tercih ettiği grafiti çalışmalarıyla kentin tarihi derinlik ve estetiğini yok etme peşinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) her geçen gün kimliğinden kaybetmeye devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Çevre güzellemesi' adı altında yaptığı kimlik ve kültür katliamı sosyal medyada insanların tepkisini topladı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un tuhaf savunması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, "İstanbul’un duvarlarına renk geliyor. Yol kenarlarında yüksek maliyetli peyzaj çalışmaları yerine gri duvarları sanatçıların tuvaline dönüştürüyoruz." diye paylaştığı videodaki görüntüler, vatandaşar tarafından tepkiye neden oldu.

Hilmi Türkmen'den eleştiri

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yapılan çalışmalar sonucu oluşan manzaranın İstanbul'a yakışmadığını belirterek "Burası Güney Afrika’da bir banliyo mahallesi ya da ana arterde olmayan bir duvar olsaydı sorun yoktu. Fakat burası Kadıköy Üsküdar arasındaki ana yol. Buradan her gün milyonlarca insan geçiyor. Keşke yeşili, renk renk çiçekleri görmeye devam etselerdi. İnsan üzülmeden edemiyor." dedi.

Hilmi Türkmen'in paylaşımı: