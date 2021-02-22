Peynirli tuzlu kek nasıl yapılır? Tuzlu kek tarifi
Peynirli kek yapılışı | Kahvaltı sofralarına, çayın yanına yakışan bir kek arıyorsanız; mutlaka peynirli tuzlu kek tarifini denemelisiniz. Peki, peynirli kek nasıl yapılır? Tuzlu kek malzemeleri | Denenmiş tam ölçülü tuzlu kek tarifi
Farlı olduğu kadar leziz bir tarif arıyorsanız; mutlaka peynirli tuzlu kek tarifine bir göz atın.
Peynirli tuzlu kek tarifi
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1,5 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
- 1 çay bardağı rende kaşar peyniri
- 1,5-2 su bardağı un
- Yarım demet maydanoz
- 1 paket kabartma tozu
- Tuz
- Karabiber
- Susam
- Çörek otu
Peynirli kek nasıl yapılır?
Bir yoğurma kabının içerisine yumurta ve yağı güzelce karıştırın.
Ardından beyaz peynir, kaşar peyniri, yoğurt, maydanoz, kabartma tozu ve baharatları ilave edin.
Unu ise azar azar ekleyerek hamurun kıvamını ayarlayabilirsiniz.
Malzemelerinize göre un miktarı artıp azalabilir.
Hazırladığınız hamuru kek kalıbına boşaltın.
Hamurun üzerine çörek otu ve susam serpin.
Tuzlu keki önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişirin.
Afiyet olsun.