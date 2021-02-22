  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Peynirli tuzlu kek nasıl yapılır? Tuzlu kek tarifi
Kadın - Aile

Peynirli tuzlu kek nasıl yapılır? Tuzlu kek tarifi

Peynirli kek yapılışı | Kahvaltı sofralarına, çayın yanına yakışan bir kek arıyorsanız; mutlaka peynirli tuzlu kek tarifini denemelisiniz. Peki, peynirli kek nasıl yapılır? Tuzlu kek malzemeleri | Denenmiş tam ölçülü tuzlu kek tarifi

Yeniakit Publisher
2021-02-22 14:10:00 -
Peynirli tuzlu kek nasıl yapılır? Tuzlu kek tarifi

Farlı olduğu kadar leziz bir tarif arıyorsanız; mutlaka peynirli tuzlu kek tarifine bir göz atın.

Peynirli tuzlu kek tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
  • 1 çay bardağı rende kaşar peyniri
  • 1,5-2 su bardağı un
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 paket kabartma tozu
  • Tuz
  • Karabiber
  • Susam
  • Çörek otu

Peynirli kek nasıl yapılır?

Bir yoğurma kabının içerisine yumurta ve yağı güzelce karıştırın.

Ardından beyaz peynir, kaşar peyniri, yoğurt, maydanoz, kabartma tozu ve baharatları ilave edin.

Unu ise azar azar ekleyerek hamurun kıvamını ayarlayabilirsiniz.

Malzemelerinize göre un miktarı artıp azalabilir.

Hazırladığınız hamuru kek kalıbına boşaltın.

Hamurun üzerine çörek otu ve susam serpin.

Tuzlu keki önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişirin.

Afiyet olsun.

Peynir helvası nasıl yapılır? Peynir helvası tarifi
Peynir helvası nasıl yapılır? Peynir helvası tarifi

Kadın - Aile

Peynir helvası nasıl yapılır? Peynir helvası tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müthiş özellik! Akıncı TİHA bu yeteneğini nasıl kullanacak?
Teknoloji

Müthiş özellik! Akıncı TİHA bu yeteneğini nasıl kullanacak?

Akıncı TİHA bünyesinde bulunacak olan ASELSAN AESA radarı ve TÜBİTAK SAGE üretimi Göktuğ Hava - Hava füzeleriyle farklı senaryolarda hava sa..
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu
Siyaset

AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul İl Kongresi’nde aday olmayacağını, görevini devredeceğini açıkladı. Şenocak'ın yerine ..
Sözde hukukçudan AK Partili Özlem Zengin'e ağır hakaret
Gündem

Sözde hukukçudan AK Partili Özlem Zengin'e ağır hakaret

Sosyal medya üzerinden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sözde Avukat ve Hukukçu Mert Yaşar, hakaret etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay