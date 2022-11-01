  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çıkart başındaki o örtüyü saygısız! Bu rezalete bir "dur" diyecek yok mu?

12 Kasım'da saat 18.57’de bu olacak! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu

Bolu'da bulunan tarihi keşfin kapağı açıldı! İçinden bakın neler çıktı... Görenler şokta

"Gördüğüm lüzum üzerine..." deyip istifa etmişti! CHP'den flaş 'Baykal' açıklaması

Kılıçdaroğlu, astıranın oğluna gitmedi, asılan Menderes'in mezarına gitti!

Sözcü, İş Bankası Genel Müdürü Aran’ı rezil etti!

Ukraynalı askerler, füzelerin üzerine Türkçe olarak bakın ne yazdı

Ruslar bile şaşırdı! Az önce duyurdular: Türkiye Almanya'yı geride bıraktı

Cübbeli Ahmet’ten üzen sözler! Yapma be hocam, yapma bunu

Akit'in manşetine Koç cevap veremeyince Ataklı avukatlığa soyundu!
Gündem Peygamberleri saygısızca hedef almıştı! Celal Şengör hakkında savcılık kararı..
Gündem

Peygamberleri saygısızca hedef almıştı! Celal Şengör hakkında savcılık kararı..

Katıldığı Habertürk TV canlı yayınında Hz. İbrahim ve Hz. Musa'nın da aralarında olduğu birçok peygamberi saygısızca hedef alan Celal Şengör hakkında, savcılık tarafından "kovuşturmaya yer olmadığı" gerekçesi ile takipsizlik kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 16:15:00 - 2022-11-01 16:34:26
Peygamberleri saygısızca hedef almıştı! Celal Şengör hakkında savcılık kararı..

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk TV canlı yayınında peygamberleri saygısızca hedef alan Prof. Dr. Celal Şengör hakkındaki suç duyurusunda savcılık tarafından karar verildi. Savcılık kararında, kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, peygamberleri saygısız ifadelerle hedef alan Prof. Şengör hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Saygısız ifadeler kullanmıştı!

Celal Şengör, soruşturmaya konu olan şu ifadeleri kullanmıştı:

Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil… Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal kitap denilen aslında… Hayır ama bu önemli Suriye din geleneği Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır.

Bizim bugün İbrahimi dinler dediğimiz işte Musevilik, Hristiyanlık, arkasından İslam yani Museviliğe bakıyorsun Musa peygamber diyorlar. O adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır’dan çıkış vardır meşhur. Yok öyle bir olay. Yani incelendi, yayınlandı.

Prof. Dr. Celal Şengör, savcılığa verdiği ifadesinde kendisini şöyle savunmuştu:

Ben bir bilim tarihçisiyim. Bilimin doğruları neyse onu söyledim. Halkın bir kesiminin inandığı değerleri aşağılamadım. Tüm suçlamaları reddediyorum.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23