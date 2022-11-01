Peygamberleri saygısızca hedef almıştı! Celal Şengör hakkında savcılık kararı..

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Habertürk TV canlı yayınında peygamberleri saygısızca hedef alan Prof. Dr. Celal Şengör hakkındaki suç duyurusunda savcılık tarafından karar verildi. Savcılık kararında, kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, peygamberleri saygısız ifadelerle hedef alan Prof. Şengör hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Saygısız ifadeler kullanmıştı!

Celal Şengör, soruşturmaya konu olan şu ifadeleri kullanmıştı:

Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil… Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal kitap denilen aslında… Hayır ama bu önemli Suriye din geleneği Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır.

Bizim bugün İbrahimi dinler dediğimiz işte Musevilik, Hristiyanlık, arkasından İslam yani Museviliğe bakıyorsun Musa peygamber diyorlar. O adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır’dan çıkış vardır meşhur. Yok öyle bir olay. Yani incelendi, yayınlandı.

Prof. Dr. Celal Şengör, savcılığa verdiği ifadesinde kendisini şöyle savunmuştu:

Ben bir bilim tarihçisiyim. Bilimin doğruları neyse onu söyledim. Halkın bir kesiminin inandığı değerleri aşağılamadım. Tüm suçlamaları reddediyorum.