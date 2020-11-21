Peygamberimizin yaptığı dualar! En güze ve en anlamlı dualar
Dua Müslümanın kalkanıdır. Dua ile kul, Ragbine iltica eder. Dua ile kul, acizliğini, çaresizliğini ve göçsüzlüğünü dile getirir. Dua ile kararmış, sararmış, katılaşmış kalpler şifa bulur, derman bulur, rahmet bulur. Peki o vakit nazar duası nedir? Nazar duası nasıl okunur? Kötülükler karşısında okunacak dua. Bereket duası. Cehennem azabından korunma duası. İşte Peygamberimizin (s.a.v) yaptığı dualar. En güze ve en anlamlı dualar.
Allah Resulü Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Hazreti Hasan (r.a) ve Hz. Hüseyin (r.a) için dua ederek şu sözlerle Allah’a sığındığı rivayet edilmiştir. “Her türlü şeytandan, haşereden, kem nazardan Allah’ın tam kelimelerine (sonsuz iradesine ve hükmüne) sığınırım.” Buhari 3371.
Allah’a ve O’nun kudresine sığınma duası
Peygamber Efendimizin (s.a.v) şöyle dua ettiği rivayet edilmiştir: “İçimden geçirdiğim ve sakındığım şeylerin kötülüğünden Allah’a ve O’nun kudretine sığınırım.
Kötülük karşısında okunacak dua
Resulüllah’ın (s.a.v) şöyle dua ettiği rivayet edilmiştir: “Kulağımın kötülüğünden, gözünü kötülüğünden, dilimin kötülüğünden, kalbimin kötülüğünden, avret yerimin kötülüğünden sana sığınırım.” Nesai, İsti’aze: 4.
Nefsin şerrinden korunma için okunacak dua
Allah Resulu (s.a.v) şöyle buyurmuştur. Ey Allah’ım! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsimin eline bırakma. Tüm işlerimi düzelt, senden başka ilah yoktur.” Ebu Davut 5090.
Cehennem ateşinden korunma duası
Rasulullah’ın (s.a.v) Bakara suresi 201. Ayet’te yer alan şu duayı devamlı okuduğu rivayet edilir: “Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirete de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi cehennem ateşinden koru.! Sahil-i İbn Hibban, 1438.
Camiye girerken okunacak dua
Peygamberimiz (s.a.v) mescide girerken şöyle du ettiği rivayet edilir: “Allah’ım! Günahlarımı affet ve bana rahmet kapılarını aç.!
Zenginlik ve fakirlikle imtihan edilmemek için okunacak dua
Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle dua ettiği buyrulmuştur: “Allah’ım! Zenginlikle imtihan edilmemin kötülüğünden sana sığınırım. Fakirlikle imtihan edilmemin kötülüğünden de sana sığınırım.”
Duanın kabul olması için okunacak dua
Resulullah Efendimiz (s.a.v) şöyle dua ettiği rivayet edilir: “Allah’ım! Faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan san sığınırım.”
İyi bir insan olmak için okunacak dua
Peygamberimiz (s.a.v) şöyle dua buyurmuştur: “Allah’ım! Nefsime takvasını ver, onu temizle, onu temizleyenlerin en hayırlısı Sensin! Onun sahibi ve velisi ve mevlası sensin.!”
Yüzün nurlanması için okunacak dua
Rasulüllah (s.a.v) şöyle dua ettiğim rivayet edilmiştir: “Allah’ım! Kalbimde nur, gözümde nur, kucağımda nur, sağımda nur, solumda nur, üstümde nur, altımda nur, önümde nur, arkamda nur var eyle ve benim nurumu artır.”