Peygamberimizin yaptığı dualar! En güze ve en anlamlı dualar

Allah Resulü Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Hazreti Hasan (r.a) ve Hz. Hüseyin (r.a) için dua ederek şu sözlerle Allah’a sığındığı rivayet edilmiştir. “Her türlü şeytandan, haşereden, kem nazardan Allah’ın tam kelimelerine (sonsuz iradesine ve hükmüne) sığınırım.” Buhari 3371.

Allah’a ve O’nun kudresine sığınma duası

Peygamber Efendimizin (s.a.v) şöyle dua ettiği rivayet edilmiştir: “İçimden geçirdiğim ve sakındığım şeylerin kötülüğünden Allah’a ve O’nun kudretine sığınırım.

Kötülük karşısında okunacak dua

Resulüllah’ın (s.a.v) şöyle dua ettiği rivayet edilmiştir: “Kulağımın kötülüğünden, gözünü kötülüğünden, dilimin kötülüğünden, kalbimin kötülüğünden, avret yerimin kötülüğünden sana sığınırım.” Nesai, İsti’aze: 4.

Nefsin şerrinden korunma için okunacak dua

Allah Resulu (s.a.v) şöyle buyurmuştur. Ey Allah’ım! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsimin eline bırakma. Tüm işlerimi düzelt, senden başka ilah yoktur.” Ebu Davut 5090.

Cehennem ateşinden korunma duası

Rasulullah’ın (s.a.v) Bakara suresi 201. Ayet’te yer alan şu duayı devamlı okuduğu rivayet edilir: “Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirete de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi cehennem ateşinden koru.! Sahil-i İbn Hibban, 1438.

Camiye girerken okunacak dua

Peygamberimiz (s.a.v) mescide girerken şöyle du ettiği rivayet edilir: “Allah’ım! Günahlarımı affet ve bana rahmet kapılarını aç.!

Zenginlik ve fakirlikle imtihan edilmemek için okunacak dua

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle dua ettiği buyrulmuştur: “Allah’ım! Zenginlikle imtihan edilmemin kötülüğünden sana sığınırım. Fakirlikle imtihan edilmemin kötülüğünden de sana sığınırım.”

Duanın kabul olması için okunacak dua

Resulullah Efendimiz (s.a.v) şöyle dua ettiği rivayet edilir: “Allah’ım! Faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan san sığınırım.”

İyi bir insan olmak için okunacak dua

Peygamberimiz (s.a.v) şöyle dua buyurmuştur: “Allah’ım! Nefsime takvasını ver, onu temizle, onu temizleyenlerin en hayırlısı Sensin! Onun sahibi ve velisi ve mevlası sensin.!”

Yüzün nurlanması için okunacak dua

Rasulüllah (s.a.v) şöyle dua ettiğim rivayet edilmiştir: “Allah’ım! Kalbimde nur, gözümde nur, kucağımda nur, sağımda nur, solumda nur, üstümde nur, altımda nur, önümde nur, arkamda nur var eyle ve benim nurumu artır.”