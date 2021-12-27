Peygamberimizin tavsiyesine Batılılar da ilgi gösteriyor! Hacamatın saymakla bitmeyen faydalarını duyunca şoke olacaksınız!

Rabia ATEŞ yeniakit.com.tr

İslam dininin tavsiye ettiği ve son zamanların en popüler tedavi yöntemlerinden biri haline gelen hacamat, vücuttan pis kanı atma işlemi olarak biliniyor. Günümüzde bazı devlet hastanelerinde de uygulanan ve binbir derde deva olan hacamat, cilt hastalıklarından romatizmaya, karaciğerden kalp hastalıklarına, sinüzit, migren, mide hastalığı gibi birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Stres, panik atak, vesvese, anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıklara da şifa olan hacamata olan ilgi dünya genelinde artış gösterdi. Batı’nın da başvurduğu tedavi yöntemi olarak bilinen hacamatla ilgili merak edilen soruların cevabını 7 yıldır hastalarına hacamat tedavisi uygulayan Haccame Neslihan Bülbül’e sorduk.

1-Hacamat nedir, genel çizgileri ile tanımlar mısınız? Peygamberimizin hacamatla ilgili tavsiyesi var mıdır?

Hacamat, hastanın mizacına ve hassasiyetine göre plastik vakumlu kupa ya da uygun olan cam kavanozlarla gerekli olan hastalıklı yerler ya da organların üzerine, deri altından pis kanı almak amacıyla iz kalmayacak şekilde mikro çizikler atılarak yapılan işlemin adına denir.

Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (SAV) bize tavsiye ettiği bir tedavi şeklidir. Hadis-i şerifte, “Tedavi olduğunuz şeylerin en hayırlısı hacamattır.” buyurmuştur.

Yine başka bir hadis-i şerifte şöyle buyruluyor:

Miraç gecesinde meleklerden hangi topluluğa uğradıysam bana şöyle tavsiye ediyorlardı: Ya Muhammed size tedavi maksadıyla kan aldırmanızı tavsiye ederiz ümmete de kan aldırmalarını tavsiye ediniz.

2- Hacamat kimlere yapılır? Hacamat yaptırmanın belli bir yaşı var mıdır?

Peygamberimiz (SAV) ümmetin geneline kadın, erkek ve çocukların bu tedaviden yararlanabileceğini buyurmuştur. Belli bir yaşı yoktur. Özellikle yeni doğan bebeklerde kuyruk sokumundan çıkacak 1 damla kan dahi olsa yapılmasını tavsiye ediyorum. Gaz sancısı olan bebeklerimizde çok etkili oluyor. Hastalarımızın birçoğunda mükemmel sonuçlar aldık.

70 yaşa kadar yapılması mümkündür. Yaşı daha büyük olan hastalarımız hiç yaptırmadıysa en azından sünnet bölgelerine 3 ya da 5 kupayı geçmeyecek şekilde mizacının soğukluğuna bağlı, ihtiyaca göre yapılabilir.

3-Hacamat hangi hastalıklara iyi gelir? Faydaları nelerdir, zararı var mıdır?

Genel anlamda her hastalık için yapılması uygundur.

Her hastalığın değişik noktaları vardır ama kısa bir özet geçecek olursak birkaçını örneklendirelim: Karaciğer ve akciğer hastalıklarına vertigo, vitiligo, romatizmal hastalıklara, mizacı sıcaklaştıran yani enfeksiyon hastalarına özellikle çok iyi gelir. Çünkü hacamatın mizacı soğuktur.

Şeker hastalarının “Ben yaptırırsam kanım durmaz, yaralarım çabuk iyileşmiyor” gibi endişeleri var ancak tam tersine şeker hastalarına hacamatın faydalarını saymakla bitiremeyiz. Düzenli olarak hacamat yaptıran ve beslenmeyi düzelten hemen hemen bütün hastalar ilaçlarını azaltmış bulunmaktadır. Öte yandan tansiyon hastalarının, tansiyon yükselince başa vuran ağrıları, kuyruk sokumu ve bacaklardan kanın aşağı çekilmesi için yapılan hacamatla tedavi olur.

Hacamatın faydalarını anlatmakla bitiremeyiz fakat net olarak şunu diyebilirim: Ameller niyetlere göre değişir. Haccam veya haccameniz bilinçli birisi olursa size neyin neden iyi geleceğini ya da doğru bildiğiniz yanlışları anlatıp bedeninize en faydalı bir şekilde uygulama yapacaktır. Şahsım adına ben hastalarımın maddi ve manevi bütün hastalıklarına şifa olduğunu gördüm ve şahit oldum, tavsiye ediyorum. Hastalarımıza ilk hacamat oldukları günü kemiklerine ve hastalıklarına niyet ederek sadaka vermesini de tavsiye ederim.

Zararına gelince; vücudumuzda 1 damla ruhi hayvani adında bir kan bulunuyor. Bu kan her gün vücudun ayrı yerlerinde dolaşmaktadır. Bir örneklendirme yapalım: Hicri 28 günü erkeklerde cinsel uzuvlarda kadınlarda rahim bölgesindedir. Bu günlerde sünnet olan erkeklerde kısır kalabilme ihtimalinin olağan olduğu belirtilmiştir. Genelde o günlerde kasıktan hacamat ve rahim sülüğü uygulaması uygun görülmüyor. Hastalarımızın o günlerde rahim ile müdahale yaptırmalarını zorunlu kalınmadığı takdirde tavsiye etmiyorum.

Bu konuya bir açıklık getirelim: Bu demek değildir ki o günlerde doğum ya da herhangi bir müdahale olmaz. Dünyada her bir saniyede 4 çocuk dünyaya gelmektedir. Böyle durumlarda zaten Rabbimiz bu durumu ayarlayarak hikmet göstermiştir. Aldığım notlara göre ilk çocuğunu sezaryanla yapan c’li güne(Cuma-cumartesi) denk gelmiş olan hastaların 2. çocuğu genelde tedavi ile olmaktadır.

4- Hacamat yaptırmak için özel gün veya aylar var mıdır? Her dönem veya her gün hacamat yaptırılır mı?

Hacamatın çarşamba cuma ve cumartesi günü yapılması uygun değildir. Her hicrinin 15. gününden sonra özellikle Hicri 17-19-21-23-25-27. Günler tavsiye edilmiştir. Hicrinin ilk 15 gününde bir tedavi süreci acil bir durum yoksa yapılmaması tavsiye edilmiştir, aynı zamanda hastaneye gitmeye ihtiyaç duyulan zamanlarda (c.li günler hariç) hacamat yapılabilmektedir. Örneğin, hicrinin 3. günü hastanın boynu ya da beli tutulmuş, düşmüş ve ayağında ödem oluşmuş, hasta hacamat olabilir. Ağrı şiddetli ise şifa olmasını niyet etmek her hasta için sonuç olacaktır diyebiliriz. Baharın bitiş ayları sünnet hacamatları için uygun dönemlerdir.

Hadis-i şerifte geçtiği üzere: Kim çarşamba, cuma hacamat olur da bedeninde alaca hastalığı görürse kendini kınasın. Cuma günü bir saat vardır ki kim o saate denk gelirse (hacamat olursa) mutlaka ölür. Bu hadislerde c’li günlerin uygun olmadığını anlıyoruz. Bir de salı ve perşembe günü ikindi vaktine kadar uygundur.

5-Hacamat psikolojik rahatsızlıklara da iyi gelir mi?

Evet psikolojik rahatsızlıklara çok iyi gelir .Vesvese , sinir, asabiyet, unutkanlık, kendini tanımlayamayan özgüven eksikliğine birebir faydalıdır.

Unutmayalım ki, fiziksel sıkıntılarımızın altında psikolojik rahatsızlıklarımız ve sıkıntılarımız yatar. Son zamanlarda en sık gördüğümüz hazmedememe ve değersizlik duygusudur. Haykırarak söylemek istediğimiz sözler boğazımızda düğümlenerek tiroid rahatsızlığı belki nodüller belki de ses kısıklığına sebep olur. Tabi ki tiroidin tek sebebi bu değildir, kimyasallar bu hastalık için daha büyük bir tehlikedir. Ama her hastalığın altında yatan psikolojik sebepler hemen hemen herkeste oluşmaktadır, tecrübelerimle bunu söyleyebilirim.

6- Hacamat uygulanacak bölgeye nasıl bir işlem yapılır? Uygulandığı bölgede iz kalır mı?

Önce hastanın durumuna bağlı bölgeler belirlenir, gereğine göre bitkisel bir yağ ile masaj yapılabilir, sonra hastanın fiziksel durumuna göre cam ya da plastik kupa takılarak ortalama 15-20 dakika beklenir. (çocuklarda daha az olabilir)

Kupa açılır mikro çizikler atarak işlem tamamlanır, kupa tekrar kapatılır, hastaya göre kupanın takılması 2 ya da 3 kez tekrarlanabilir, yağlanır ve tercihe göre bantlanabilir işlem sonlandırılır.

Genel olarak iz kalmaz çünkü çizikler çok hassastır. Bununla birlikte hastanın vücuda su ve sıvı alımı iyi olursa daha çabuk iyileşir. Öte yandan nadiren su tüketmeyen ve hassas ciltlerde ince çizikler kalabilir.Bu hastanın deri hassasiyetine bağlıdır. Bilinçsiz yapılan hacamatlar kanın daha çok çıkması için derin çizikler eşliğinde oluşmuş olabilir fakat hastanın aktif kanından çıkmasını değil deri altında birikmiş olan çöp olarak tanımladığımız kanın alınması gerekmektedir.

7-Hacamat işlemi sırasında ve sonrasında ağrı veya acı olur mu? Bu konuda tavsiyeniz nedir?

Kupa ilk takıldıktan sonra ağrı veya acıdan ziyade yanma olabilir. Hasarlı olan bölgelerde hafif morarma olabilir ama geçicidir hastalarımızın acı eşiğine göre 10 üzerinden 2 ya da 3 olarak değerlendirebiliriz ama o rahatlığı görünce tekrar yaptırmak istiyorlar. Bana gelen hastalarda ‘bir daha asla hacamat yaptırmam’ diyene şahit olmadım.

Ben hastalarıma öncelikle sünnete niyet ederek hacamata gitmelerini öneriyorum, yanlarına sevdikleri ya da nazlarını çekebilecek biriyle gidebilirler.

8-Hacamat öncesi ve sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Hacamattan 1 gün önce, hacamat olduğu gün ve olduktan 2 gün sonra hayvansal tüketmemeleri gerekiyor. Diyeti yapmak istemeyenler olabiliyor en azından sonrası için dikkat etmelerini önemsiyoruz. Çünkü kirli kan vücuttan çıkınca oksijen akımı hızlanır ve boşluklar yani pis kanın çıktığı yerleri protein çok çabuk doldurur vücudun uyum sağlaması için hastalarımızın beklemesini öneriyoruz.

Hacamattan sonra 2 saat uyumamalarını ve 2 saat bir şey yememelerini tavsiye ediyorum.

Önemli ve bir başka konuya da not düşmek isterim. Lütfen çocuklarınızı hacamata getirmeden önce engelli dahi olsa yattıktan 1 saat sonra hacamatın onlar için şifa olacağını, hastalıklarına iyi geleceğini, Peygamberimizin tavsiyesi olduğunu birkaç gece tekrarlayın ve güvende olduklarını söyleyin. Bilinçli bir şekilde çocuklarımıza hacamatı sevdirelim istemiyorlarsa asla zorlayarak yaptırmayalım çünkü ilerde çok ihtiyaçları olacak.