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Aktüel "Peygamberimiz ve Çocuk" konusu uluslararası sempozyumda ele alınacak
Aktüel

"Peygamberimiz ve Çocuk" konusu uluslararası sempozyumda ele alınacak

Yeniakit Publisher
2020-11-05 11:15:08 -
"Peygamberimiz ve Çocuk" konusu uluslararası sempozyumda ele alınacak

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla 6-8 Kasım'de "Peygamberimiz ve Çocuk" temalı uluslararası sempozyum düzenleyecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye ve yurt dışından çok sayıda ilim adamı, akademisyen ve araştırmacının katılımıyla Kovid-19 nedeniyle online ortamda düzenlenecek sempozyumda, çocuk konusu Kur'an ve sünnet perspektifinden ele alınacak.

Çocukların ve ebeveynlerin yaşadığı sorunlara yönelik temel dini referanslar ve özellikle Hazreti Muhammed'in sünneti ekseninde çözüm önerilerinin sunulacağı sempozyum, YouTube, Facebook ve Instagram'da "mevlidinebihaftasi" adresinden takip edilebilecek.

10 oturumda 42 tebliğin sunulacağı sempozyumda, "Kur'an'ın Anlam Dünyasında Çocuk", "Hz. Peygamber'in Çocukluğu ve Çocuk Sahabiler", "Hz. Peygamber'in Çocuklarla İletişimi", "Hz. Peygamber'in Bir Model Olarak Çocuklara Sunulması", "Kur'an'ın ve Hz. Peygamber'in Çocukları Korumaya Yönelik Uygulamaları", "Çocuk Dili ve Edebiyatında Hz. Peygamber", "Çocuklarda Dini Duygu ve Düşünce Gelişimi", "Çocukları Kuşatan Riskler: Tespitler ve Teklifler", "Dijital Çağda Çocuk Olmak" ve "Diyanet İşleri Başkanlığının Çocuklara Yönelik Hizmetleri" ana başlıkları, bütün yönleriyle ele alınıp müzakere edilecek.

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