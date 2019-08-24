Peygamberimiz aleyhisselamın bizlere öğrettiği dualar

Dua, Peygamber Efendimiz tarafından “ibadetlerin özü” olarak nitelendirilmiştir. Ve bizlere de bazı duaları miras bırakmıştır. İşte o dualardan bazıları:

-Allah’ım, Senden dünyada ve ahirette afiyet isterim. Allah’ım affını isterim. Dinim, dünyam, ailem ve servetim için de Senden afiyet dilerim. Allah’ım, ayıplarımı ört, korktuklarımdan emin kıl. Allah’ım, beni sağımdan, solumdan, önümden, ardımdan, üstümden, altımdan gelecek tehlikelerden koru.

-Allah’ım! Nimetinin zevalinden (yok olup gitmesinden), verdiğin afiyetin yok olmasından, azabının ansızın gelip çatmasından ve gazabına sebep olacak şeyleri yapmaktan Sana sığınırım.

-Allah’ım! Kulağımızın şerrinden, gözümüzün şerrinden, dilimizin şerrinden, kalbimizin şerrinden, heva ve heveslerimizin şerrinden Sana sığınırız.

-Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, kabir azabından Sana sığınırız.”

-“Allah’ım! Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği isterim!”

-“Allah’ım! Bize, günahla aramıza girip ona düşmemize mânî olacak kadar korkundan bir hisse ver…”