Peygamber Sevdalıları Vakfı’ndan 1001 ödüllü “online” siyer sınavı

Genel merkezi Diyarbakır’da bulunan Peygamber Sevdalıları Vakfı, 14 Şubat 2021 pazar günü “online” olarak siyer sınavı gerçekleştirecek. “O’nu oku, O’nu yaşa” sloganı ile yapılacak sınava, şu ana kadar binlerce kişi başvurdu. 23 Ekim’de başlayan başvurular, 7 Şubat 2021’e kadar devam edecek. Sınav 4 kategoride yapılacak ve dereceye girenlere 1001 ödül verilecek. Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, vakıf olarak yıllardır geleneksel hale getirdikleri siyer sınavını bu yıl pandemiden dolayı online yapma kararı aldıklarını söyledi. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in hayatının tüm nesillere ulaştırılması açısından bu tür çalışmalar yürüttüklerini anlatan Oğraş, ona yapılan bir saldırı ve çirkefliğin asla kabul edilemeyeceğini kaydetti.