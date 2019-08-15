0553 313 94 23

"Peygamber şehri"nde sabah güzelliği

Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicretinin ardından, inşaatında bizzat çalıştığı Mescid-i Nebevi, vakit namazlarında dolup taşıyor- Hz. Peygamber'in yanı sıra Hz. Ömer ve Hz. Ebubekir'in kabirlerinin de yer aldığı Mescid-i Nebevi, özellikle sabah namazının ardından yüzünü gösteren güneş ışıklarıyla eşsiz bir güzelliğe bürünüyor

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:15
"Peygamber şehri"nde sabah güzelliği

MEDİNE (AA) - Hz. Muhammed'e hicreti sırasında kucak açan "Peygamber şehri" Medine'deki Mescid-i Nebevi, sabah namazının ardından yüzünü gösteren güneş ışıklarıyla eşsiz bir manzaraya sunuyor.

Hazreti Peygamber'in hicretin ardından inşaatında bizzat çalıştığı Mescid-i Nebevi'de, henüz hacı kafilelerinin küçük bir kısmı şehre ulaşmasına rağmen günün her saati yoğunluk yaşanıyor. Mescid-i Nebevi, özellikle vakit namazlarında dolup taşıyor.

Mescid-i Nebevi'ye gelen Müslümanlar önce Hz. Peygamber ile Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in kabirlerine ev sahipliği yapan Hücre-i Saadet'i selamlıyor, ardından son peygamberin kabri ile minberi arasında yer alan Ravza-i Mutahhara'da namaz kılarak dua ediyor.

Müslümanların, yoğunluktan dolayı görevlilerce sırayla ve gruplar halinde alındığı bu alan, "yeryüzünde cennetten bir köşe" olarak da tabir ediliyor.

- Gün aydınlanırken tabloya dönüşüyor

Mescid-i Nebevi, sabah namazı vaktinde ise bir başka güzelliğe bürünüyor.

Kendine has çevre düzenlemesi ve ışıklandırmasının sabaha karşı eşsiz bir manzara ortaya çıkardığı Mescid-i Nebevi'de, namazın ardından güneşin doğuşuyla adeta bir tablo görüntüsü oluşuyor.

Dağların ardından süzülen güneş ışınlarının yansıması, daha sabah ezanıyla yoğunlaşmaya başlayan kutsal mekanın ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor.

Sabah namazının ardından hemen mekandan ayrılmayan Müslümanlar, önce Hücre-i Saadet'i selamlıyor, ardından gün doğumunu Mescid-i Nebevi'nin avlusundan izliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:15
  1. HAC2019
  2. Medine
  3. Mescid-i Nebevi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gizli görüntüleri yayınlandı! Çin sınıra orduyu gönderdi
    1. Gizli görüntüleri yayınlandı! Çin..
    2. Amerika'lı komutan Şanlıurfa'ya gelecek
    3. Tepki toplayan Youtuber’a takipçi şoku
    4. Ordu’da çevre zabıtası işbaşında
    5. Müjde geldi! Doğalgaz Türkiye'ye akacak
    6. ABD’de uyuşturucu operasyonunda..
    7. ABD heyetinden "Güvenli Bölge" temasları
    8. "İşten çıkaran alçaktır" demişti!..
    9. Malezya’da kaybolan Quoirin açlıktan..
    10. Bursa'da gazinin kafede darbedildiği..
    11. 12 yıllık çocuk hasreti makas..
    12. Muhtarlar çalıştayı sonuç raporu..
    13. Diş tellerinde şeffaf plak fark..
    14. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi..
    15. Tokat'ta tarla yangını! 15 hektar...
    16. Hediyeyle başladı, 60 yıldır saat..
    17. Hipokondriyazisi olanlar dikkat
    18. Adıyaman’da ki üst geçit komedisi sona..
    19. Trabzonspor - Sparta Prag! Muhtemel..
    20. (ÖZEL) Maddi imkansızlıklar yüzünden..
    21. 15 metrelik kuyudan kurtarıldı
    22. Badmintoncular Bulgaristan’dan..
    23. İstanbul Havalimanı için kritik karar
    24. FenerbahçeTekdemir transferini..
    25. Erzincan’da okulların onarım işlerini..
    26. Yargıtay nafaka için emsal karar verdi
    27. 'İstanbul’a teşekkür ediyorum'
    28. Donmuş tereyağı kovasında 1 kilo 205..
    29. MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan..
    30. Arsızlık, TV dizileriyle..
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Tüm dünyaya duyurdular! İran'dan beklenmedik hamle
    Tüm dünyaya duyurdular! İran'dan beklenmedik hamle
    Komşudan ABD ile şaşırtan ticaret! 'Elektrik süpürgesi' dediği savaş uçağına 1,2 milyar dolar yatırdı
    Komşudan ABD ile şaşırtan ticaret! 'Elektrik süpürgesi' dediği savaş uçağına 1,2 milyar dolar yatırdı