Peygamber Efendimiz kim İlber Ortaylı kim be adam! Ateist Celal Şengör’den skandal benzetme

Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör gazeteci Fatih Altaylı'ya yazdığı mektupta, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya yönelik sözlerine öfkelendiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Sevgili Fatih, Melih Gökçek Bey epey haddini aşmış gene. Sevgili dostum İlber’e cahil demek, İslam Peygamberi Muhammed’e dinsiz demeye benziyor. Bu zatın hiç mi iz’anı yok da şu anda ülkemizin bana sorarsan en mühim entelektüeli ve en iyi tarihçisi olan İlber’e dil uzatmaya kalkıyor. Biraz Avrupa’da (Rusya dahil), İran’da, Azerbaycan’da, Orta Asya’da İlber hakkında yazılan ve söylenenlere kulak kabartsın. Zaten İlber derken hedef Atatürk’tür! Kıvırtan ve yalan söyleyen, cahil birisini arıyorsa aynaya bakması yeterlidir."

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