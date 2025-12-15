Peugeot'tan radikal direksiyon tasarımı!

Peugeot, ilk kez 2023’ün başlarında tanıttığı “Hypersquare” adlı deneysel direksiyon tasarımını seri üretime taşımak için çalışmalarını hızlandırdı. Stellantis çatısı altındaki marka, köşeli direksiyonu yeni nesil 208 modeli için geliştirilen steer-by-wire sistemiyle birlikte sunmayı planlıyor. Bu sistemde direksiyon ile tekerlekler arasında mekanik bir bağlantı bulunmuyor.

Tanıtımın üzerinden geçen yaklaşık üç yıllık sürede Peugeot, sistemi yoğun testlerden geçirdi. Hatta bazı gazeteciler, prototip araçlarda bu direksiyonu bizzat deneme fırsatı buldu.

TESLA VE YENİ AKIM, PEUGEOT’UN YORUMU

Son yıllarda Tesla’nın yoke direksiyon ve steer-by-wire denemeleriyle başlattığı yeni iç mekân akımı, sektörde farklı yorumlarla karşılık buluyor. Peugeot da bu yaklaşımı Inception Concept ile benimsemiş, geleceğin iç mekân vizyonunun merkezine Hypersquare direksiyonu yerleştirmişti.

Marka, geçtiğimiz ay tanıtılan Polygon Concept’te de aynı direksiyon tasarımını kullanarak bu yaklaşımını bir adım daha ileri taşıdı.

E-2008 ÜZERİNDE AKTİF TESTLER

Hypersquare direksiyon ve steer-by-wire sistemi halihazırda bir E-2008 test aracına entegre edilmiş durumda. Direksiyon üzerinde dört büyük yuvarlak boşluk bulunuyor. Üstteki iki açıklık, hem kontrol düğmelerine ev sahipliği yapıyor hem de sürücünün başparmaklarını doğal bir şekilde yerleştirmesine olanak tanıyor.

Daha önce Corvette C8 ve AMG ONE gibi üst segment modellerde benzer fikirler görülmüştü. Peugeot’nun farkı ise bu konsepti ana akım bir modelde ve geniş kitlelere sunmaya hazırlanması olarak değerlendiriliyor.

KULLANIM HİSSİ VE İLK İZLENİMLER

Alman yayın organı Handelsblatt, sistemi test eden ilk medya kuruluşlarından biri oldu. Yayına göre sürücünün başparmakları direksiyondaki girintilere doğal şekilde oturuyor ve beklenenden daha ergonomik bir sürüş deneyimi sunuluyor.

Tesla Cybertruck ve Lexus RZ’deki sistemlere benzer şekilde, Peugeot’nun steer-by-wire teknolojisi de hız arttıkça direksiyon oranını değiştiriyor. Düşük hızlarda, özellikle park manevralarında, oran yaklaşık 5:1 seviyesine kadar düşüyor. Bu da geleneksel hidrolik direksiyonlara kıyasla çok daha hızlı tepki anlamına geliyor.

Ancak bu çeviklik, alışma süreci gerektiriyor. Handelsblatt’a göre direksiyon en ufak harekete bile oldukça hassas tepki veriyor ve kısa bir test sürüşünde kaldırıma temas yaşanmış. Hız arttıkça ise sistem daha dengeli çalışıyor ve sürüş hissi daha doğal hale geliyor.

FARKLI SÜRÜŞ MODLARI VE HAPTİK GERİ BİLDİRİM

Peugeot’nun sürüş eğitmenlerine göre yeni 208’de birden fazla direksiyon modu sunulacak. Bu modlardan biri steer-by-wire sistemine alışmayı kolaylaştırmayı amaçlarken, sportif ayar daha keskin ve dinamik bir sürüş karakteri sunacak.

Marka, sürücünün yol ile olan fiziksel bağının tamamen kaybolmasını da istemiyor. Bu nedenle direksiyon aktüatörüne yerleştirilen sensörler, tekerlekler üzerindeki kuvvetleri ölçüyor ve bu veriler haptik geri bildirim olarak direksiyona titreşim şeklinde aktarılıyor.

Peugeot’nun bu adımı, direksiyon kavramını kökten değiştirmeye kararlı olduğunu ve ana akım otomobillerde alışılmış sınırları zorlamaya hazırlandığını ortaya koyuyor.

Haber Kaynağı: Car Coops