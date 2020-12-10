  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Peugeot Türkiye'den tüm modellerde "sıfır faiz" kampanyası
Aktüel

Peugeot Türkiye'den tüm modellerde "sıfır faiz" kampanyası

Yeni Peugeot SUV 5008’de lansman dönemine özel 100 bin TL için 12 ay sıfır faiz, yeni Peugeot SUV 2008’de 229 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ve 60 bin TL için 12 ay sıfır faizler dikkati çekiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-10 10:03:40 -
Peugeot Türkiye'den tüm modellerde "sıfır faiz" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, aralık ayında 210’uncu yılına özel olarak tüm Peugeot modellerinde 229 bin TL'den başlayan fiyatlar, "yüzde sıfır" faiz oranı veya "şimdi al, baharda ödemeye başla" imkanı sunuyor.

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, yeni "Black Pack" seçeneğiyle yeni Peugeot SUV 3008 ve yedi kişilik oturma kapasitesi, Yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi Dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008’de lansman dönemine özel 100 bin TL için 12 ay sıfır faiz, ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneğiyle sunulan, yeni Peugeot SUV 2008’de 229 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ve 60 bin TL için 12 ay sıfır faizle satılıyor.

Açıklamaya göre, Peugeot 508’de 120 bin TL için 12 ay 0 faiz ve yeni Peugeot 308’de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229 bin TL'den başlayan fiyatlar, Peugeot Rifter da 45 bin TL için 12 ay 0 faiz seçeneğiyle sunulurken; Peugeot hafif ticari ailesi de yüzde 0 faiz imkanıyla tüketiciyle buluşuyor.

- Peugeot SUV segmentinde lider

Öte yandan, Peugeot Türkiye, kasım ayında gerçekleştirdiği 2 bin 631 adet SUV satışıyla toplam SUV segmentinin lideri olurken, ocak ayından kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirdiği toplam 21 bin 736 adet SUV satışıyla da 2020 Ocak-Kasım döneminde toplam SUV satışlarında da lider oldu.

- Online araç tanıtım ve satışı

Yetkili satıcıları periyodik olarak hijyen denetimden geçen Peugeot Türkiye, tesislere gelmeyi tercih etmeyen müşterilere, görüntülü araç tanıtımından, online kredi başvurusuna kadar tüm işlemlerini "peugeot.com.tr" üzerinden gerçekleştirme olanağı sunuyor.

Ayrıca dileyen müşterilerin yeni otomobilleri hijyen önlemleri alınarak evlerine teslim ediliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ateşkes ihlalinde bulundular! İki ülke arasında çatışma
Dünya

Ateşkes ihlalinde bulundular! İki ülke arasında çatışma

Pakistan ve Hindistan arasında Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşanan çatışmada 2 Hint ve 2 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yap..
Halk TV’de ihanet dolu sözler! Ayşenur Arslan'ın açıklamalarını işitenler ABD televizyonu sandı
Gündem

Halk TV’de ihanet dolu sözler! Ayşenur Arslan'ın açıklamalarını işitenler ABD televizyonu sandı

Türkiye'nin hava savunmadaki açığını kapatmak amacıyla Rusya'dan S-400 sistemleri satın alması ABD ve Batılı ülkelerin yanı sıra içimizdeki ..
Ercüment Ovalı aylar sonra ortaya çıktı!
Gündem

Ercüment Ovalı aylar sonra ortaya çıktı!

Koronavirüse karşı yaptığı aşı çalışmalarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından uzun süre sonra açıklamalarda ..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay