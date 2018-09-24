Petshop'ta bunu da yaptılar! Görenler inanamadı
Eskişehir'de evcil hayvan dükkanı olan Petshop önünde bulunan tavşanı çalan hırsızlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.24 Eylül 2018 Pazartesi 12:58
Olay, Eskişehir Esnaf Sarayı içerisinde yer alan bir evcil hayvan dükkanında yaşandı. Dükkanın önünde bulunan tavşanları gözlerine kestiren genç hırsızlar, uzun süre çevrede dolaşarak uygun zamanı gözetti. Dükkana bu sırada müşterilerin girdiğini gören hırsızlar, çalışanların meşgul olduğunu fark edince yavru tavşanlardan birini aldı. Sonrasında hızlıca dükkan önünden uzaklaşan hırsızlar, kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını fark etmediler.
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