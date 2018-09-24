THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Petshop'ta bunu da yaptılar! Görenler inanamadı

Eskişehir'de evcil hayvan dükkanı olan Petshop önünde bulunan tavşanı çalan hırsızlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 12:58
Petshop'ta bunu da yaptılar! Görenler inanamadı

Olay, Eskişehir Esnaf Sarayı içerisinde yer alan bir evcil hayvan dükkanında yaşandı. Dükkanın önünde bulunan tavşanları gözlerine kestiren genç hırsızlar, uzun süre çevrede dolaşarak uygun zamanı gözetti. Dükkana bu sırada müşterilerin girdiğini gören hırsızlar, çalışanların meşgul olduğunu fark edince yavru tavşanlardan birini aldı. Sonrasında hızlıca dükkan önünden uzaklaşan hırsızlar, kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını fark etmediler.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 12:58
  1. Eskişehir
  2. Hırsızlık
  3. petshop
  4. Tavşanı çaldılar
  5. güvenlik kameralarına yakalandılar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van'da salgın hastalık paniği! 300 tanesi telef oldu
    1. Van'da salgın hastalık paniği! 300..
    2. FETÖ'cü eski İstihbarat Şube Müdürü..
    3. Petshop'ta bunu da yaptılar! Görenler..
    4. Yıllık izin şartları! Bir yıl dolmadan..
    5. Gerçek yaşını duyan inanamıyor!
    6. Türkiye bizi zalimlerden kurtardı
    7. Polisi karşısında gören dolandırıcı..
    8. Hatay'daki korkunç görüntünün nedeni..
    9. Boş senede imza attı, hayatı karardı!
    10. MHP’nin af teklifi hangi tarihleri..
    11. Mobil Park Polisi ekipleri iki şahsın..
    12. Ankara misyoner kıskacında
    13. Derede bebek cesedi bulundu! Van'da..
    14. İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlere 2.9..
    15. Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in küfre..
    16. İnternetten tanışıp evine gitti,..
    17. Eroin sevkiyatı yapan aile, adliyeye 2..
    18. Kendi isteğiyle işten ayrılan hangi..
    19. Yolcu minibüsü kamyonetle çarpıştı!..
    20. Tokat'ta 'mahrem askeri yapılanma'..
    Van'da korkutan deprem!
    Van'da korkutan deprem!
    Kafayı içkiyle bozdu: Buraya kimse gelmez!
    Kafayı içkiyle bozdu: Buraya kimse gelmez!
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
    FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme
    FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme