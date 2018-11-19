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Petrolün varil fiyatı 67,16 dolar seviyelerinde

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 67,16 dolardan el değiştiriyor.

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:51
Petrolün varil fiyatı 67,16 dolar seviyelerinde

Cuma gününe 66,69 dolardan başlayan ve gün içinde 68,35 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,99 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 08.54 itibarıyla yüzde 0,25'lik artışla 67,16 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 57,27 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'de 10-16 Kasım döneminde bir önceki haftaya göre petrol sondaj kulesi sayısında 2 adet artış oldu. Böylece ABD'nin önceki hafta 886 olan petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta 888'e çıktı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre de ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 111 bin varil arttı. Böylece, 27 Ekim-2 Kasım haftasında petrol üretiminde 11,6 milyon varille ABD tarihindeki en yüksek üretim seviyesine ulaşılırken, önceki hafta günlük 11,7 milyon varil üretimle yeni bir rekora imza atıldı.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kısıntısı kararı alacağı beklentisinin fiyatlara yukarı yönlü ivme kazandırdığını ancak küresel ticaret savaşları nedeniyle talepte azalma öngörüsünün bu yükselişi baskı altına aldığını ifade ediyor.

Ayrıca, üretici ülkelerin yüksek üretimlerinin petrol arz fazlasının devam etmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 67,35 ile 67,44 dolar aralığının direnç, 67,17 ile 67,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:51
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