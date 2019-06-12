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Petroldeki gerileme pompaya da yansıyor

Petrol fiyatlarındaki düşüş, pompalara da yansıdı ve akaryakıt fiyatları gerilemeye başladı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:08
Petroldeki gerileme pompaya da yansıyor

Ham petrol fiyatları, dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ile Çin arasındaki anlaşmazlıkların daha da derinleşmesi ile birlikte nisan ayı sonundan bu yana yaklaşık yüzde 19 düştü. Haziran ayının sonunda gerçekleştirilecek G-20 zirvesi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının temmuzun ilk haftasındaki olası toplantısı piyasa için önemli olayların şekillenmesine yol açacak. Petrol fiyatlarındaki düşüş, pompalara da yansıdı ve akaryakıt fiyatları gerilemeye başladı. Petrol, dolar kuru ve uluslararası piyasalarda benzin ve motorin fiyatlarının yükselmesi ile bir ara 7 lira 10 kuruşa kadar tırmanan benzin fiyatı, ham petrol fiyatlarının gerilemesiyle düşmeye başladı. Bayramın ilk günü benzinde 9-10, motorinde 2-3 kuruş indirim görülürken, 8 Haziran’da motorinde ortalama 21 kuruş, benzinde ise 17 kuruş indirim daha görüldü.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:08
  1. Ham petrol fiyatları
  2. ABD
  3. Çin
  4. G-20 zirvesi
  5. Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC)
  6. Petrol fiyatları
  7. akaryakıt fiyatları
  8. dolar kuru
  9. benzin ve motorin fiyatları

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