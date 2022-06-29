Petrolde yeniden durgunluk!

Petrol piyasalarında arz tarafında yaşanan sıkışmaya rağmen büyüme endişeleri fiyatların yeniden yönünü aşağı çevirmesine neden oldu.

ABD ham petrolü 111 dolar seviyesine gerilerken, Brent petrol de 117 dolara çekildi.

Piyasada Libya ve Ekvador'da görülen arz sıkıntıları hafta başında fiyatlamaları etkileyen temel unsur olmuştu. Ekvador'da devam eden protestoların ardından ülke yönetiminden gelen açıklama petrol üretiminde 1,8 milyon varillik kayıp olacağına işaret etti.

Vanda Insights Kurucusu Vandana Hari resesyon korkularının piyasada görünür olduğunu ve zamanla büyüyeceğini belirtti.

Piyasada bir yandan da G-7'den Rus petrolü ile ilgili çıkan karar takip edildi.

G7 ülkeleri, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle "ağır ve acil ekonomik maliyetler" getirme sözü vererek, belirli bir fiyatın üzerinde satılan Rus petrolünün taşınmasına yasak getirilmesini araştıracaklarını duyurdu.

Moskova'nın enerji üretiminde pozisyonunu kullanarak Ukrayna'da başlattığı savaştan faydalanmasını önlemek için G7'nin daha fazla önlem alacağı belirtilen bildirgede, belirli bir fiyatın üzerinde satılan Rus petrolünün taşınmasına yasak getirilmesinin gözden geçirileceği kaydedildi. Bildirgede, "Benzer düşünceye sahip tüm ülkeleri (Rus petrolü konusunda) eylemlerimize katılmayı değerlendirmeye davet ediyoruz." denildi.

Bildirgede, tedariklerini çeşitlendirmek isteyen ülkelere yardım etmek de dahil olmak üzere Rusya'dan sivil nükleer teknoloji ve ilgili ürünlere olan bağımlılığın daha da azaltılacağı bildirildi.