Petrol ve Gaz Havzası’nda üretim rekor düzeyde

Çin’in kuzeybatısında yer alan Xinjiang'da bu yılın ilk yarısında köylerdeki işgücü fazlasının farklı sektörlere kaydırılmasıyla 1 milyon 760 bin kişinin istihdam edildiği açıklandı.

Xinjiang'da yer alan köylerdeki işgücü fazlası, mesleki becerilerin artırılmasında da değerlendirilirken, bu kapsamda, yılın ilk altı ayında 743 bin 100 kişi farklı alanlardaki mesleki eğitimlere katıldı.

ÖNGÖRÜLEN TARİHTEN ÖNCE GERÇEKLEŞTİ

Bölgenin üç yıllık yoksullara yardım planına göre, 2019'da bölgenin güneyindeki 22 aşırı yoksul ilçede 40 bin kişi istihdam edilecek. Söz konusu ilçelerde yılın ilk yarısında 54 bin 600 kişiye iş olanağı sağlanırken, belirlenen hedefin öngörülen tarihten önce gerçekleştiği bildirildi.

TARIM PETROL VE GAZ HAVZASI'NDA ÜRETİM REKOR DÜZEYDE

Diğer yandan, Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Tarım Petrol ve Doğalgaz Havzası'nda yılın ilk yarısında üretilen petrol ve doğal gaz miktarı 14 milyon 350 bin tona ulaşarak son 10 yılın rekorunu kırdı.

PetroChina Tarım Petrol Sahası'ndan verilen bilgiye göre, yılın ilk yarısında Tarım Petrol ve Doğalgaz Havzası'nda üretilen sıvı petrol miktarı 2 milyon 909 bin tonu bulurken, doğal gaz miktarı ise 14 milyar 360 milyon metreküpe ulaştı.

66 YENİ KUYU AÇILDI

Çin'in karadaki 3'üncü büyük petrol ve doğalgaz havzası olan Tarım Petrol ve Doğalgaz Havzası, ülkenin batısından doğusuna doğalgaz aktarılmasını hedefleyen projenin temel dayanağını oluşturuyor. Birden fazla büyük doğalgaz havzasının oluşturduğu Tarım Petrol ve Doğalgaz Havzası'ndaki doğalgaz üretimi, ülkenin toplam üretiminin altıda birine tekabül ediyor. 2019'un başından bu yana havzada 66 yeni kuyu açılırken, petrol üretimi 152 bin ton, doğalgaz üretimi ise 330 milyon metreküp arttı.

Tarım Petrol ve Doğalgaz Havzası'nın üretiminin yıl sonu itibarıyla 28 milyon 300 bin tona ulaşması bekleniyor.