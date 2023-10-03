Yaptırımların işe yaramadığını belirten Rus haber ajansı RIA Novosti’nin yazarlarından Sergey Savçuk Bloomberg’de yayınlanan yazı üzerinden ABD ve dünya ekonomisine dair değerlendirme yazısı kaleme aldı. “Amerika, Rusya ile yaptırım savaşında yenilgiyi kabul etti” başlıklı yazısında petrol ve gaza da yer veren Savçuk’un o yazısı:

Enerji alanında Amerikalı bir uzmanın analitik makalesi Bloomberg’in sayfalarında yayınlandı ve burada ortaya konan sonuçlar, kolektif Batı’yı acı biberden daha fazla yakıyor. Yazar, bu yıla ait istatistiklerle desteklenen çalışmasında, Rus petrol ve gaz ihracatına yönelik yaptırımların işe yaradığı, Moskova’nın para ve güç kaybettiği ve neredeyse yarın hem savaş alanında hem de jeopolitik alanda teslim olacağı şeklindeki sakinleştirici masalları anlatıyor.

Julian Lee daha önce Küresel Enerji Araştırma Merkezi’nde uzun yıllar çalışmıştı, dolayısıyla onun hesaplamalarını isteseniz bile koltuk analitiği olarak göz ardı etmek imkansız olurdu. Dahası, sunulan rakamlar ve dinamiklerin doğası, ilgili enerji uzmanları tarafından uzun zamandır bilinmektedir ve bu nedenle, büyük olasılıkla, Bloomberg’deki makale, Amerikan iş dünyasının temsilcilerinin Washington’daki politikacılara dolaylı bir çağrısıdır.

Bu çağrının özü basit: Rus petrolüne ve petrol ürünlerine yönelik yaptırımların kaldırılması gerekiyor. İşe yaramazlar ve küresel pazarda oynamayı zorlaştırıyorlar. Vladimir Putin’in iki hafta önce tam anlamıyla söylediği gibi, Rusya ekonomisi yalnızca hayatta kalmakla kalmadı, aynı zamanda aktif olarak hidrokarbon ihracatından elde edilen parayla da beslenmeye devam ediyor.

Ve her şey ne kadar güzel başlamıştı.

Neredeyse bir yıl önce, Aralık 2022’de, G7 ülkeleri ve bazı yapışkan balıklar, uzun ve sancılı tartışmaların ardından Rus petrolüne sözde tavan fiyat getirdi. Yazarların fantastik fikrine göre, Rus siyah altınının tüm alıcılarının artık varil başına 60 dolardan fazla ödeme yapması gerekmeyecek. Batılı hayalperestler başlangıçta girişimlerinin saçmalığını anladılar ve bu nedenle, Moskova’nın ticaret ortaklarına bir şekilde baskı uygulamak için, belirlenen fiyat eşiğinin üzerinde petrol ve petrol ürünleri satın alınması durumunda Rus petrolünün Avrupa tanker filosu tarafından taşınmasını yasakladılar. Ayrıca potansiyel ihlalciler, taşınan kargoyu koruyan gemi sigortasının iptal edilmesiyle tehdit edildi.

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Bir yıldan kısa bir süre sonra Amerikalılar, kısıtlamaların yalnızca ilk aşamada işe yaradığını ve ardından fiyat ve ulaşım ambargosunun yalnızca iyi beslenen gazetecilerin ve Avrupalı politikacıların ateşli hayal gücünde var olduğunu itiraf etti.

Nitekim bu yılın ilkbahar ve kışında, Rus petrolünün ve ürünlerinin en büyük ithalatçıları olan Çin ve özellikle Hindistan, mevcut durumdan yararlanarak Rus tüccarlardan azami indirim elde etti. Dedikleri gibi, kişisel bir şey değil, sadece iş. Ancak modern pazar statik bir olgu değildir ve bu nedenle iç algoritmaları yeniliklere yanıt olarak değişmeye başladı ve sarkaç oldukça hızlı bir şekilde ters yönde sallandı.

Ana tanker filolarının sahipleri Kıbrıs ve Yunanistan engeller yaratmaya başlar başlamaz, ilgilenen alıcılar üçüncü taraf oyuncuları gri lojistiğe dahil etmeye başladı. Her açıdan plazma kesiciyle Bangladeş sahillerine gönderilmesi gereken eski tankerlerin satın alınmasının yanı sıra, İran’ın sözde planı da giderek daha fazla kullanılmaya başlandı. Bu, Amerika’nın Tahran’a ambargo koymasının ardından doğan aynı serbest piyasanın buluşudur.

Bu şema dökme demir kadar basit ve aynı derecede etkilidir.

Mekik gemileri münhasır ekonomik bölgenin ötesine geçer ve açık denizlerde petrolü başka bir petrolle karıştırıldığı başka bir tankere aktarır ve çoğu zaman bu tür hileler yapılmaz. Kargo manifestolarındaki basit manipülasyonlar sayesinde, petrol sihirli bir değnek dalgasıyla İran veya Rusya’dan Letonya’ya dönüyor. Bu arada, bu bir şaka değil, bir gerçek.

Veya tankerler transponderlerini tamamen kapatarak doğrudan istenilen limana yükleniyor ve iki ila üç hafta boyunca radardan kayboluyor. Güzergahları ve trafik hacimleri en başından beri açık bir sırdı ve bu nedenle hızla kar kaybeden “klasik” taşıyıcılar hızla işe geri döndü. Yurtdışı gözetmenlerden bir şekilde saklanmak için, alıcılardan petrol ürünlerinin belirlenen fiyattan daha yüksek bir fiyata satın alınmadığını doğrulayan belgeler sunmaları gerekiyordu, ancak bu işlemler geniş bir gece uçuşu şirketleri ağı aracılığıyla gerçekleştirildi ve bu nedenle sunulan verilerin güvenilirliği bir filk mektubuyla karşılaştırılabilir düzeydeydi.

Piyasa istikrara kavuştu ve sarkaç geri döndü.

Bloomberg, son aylarda Ural petrolündeki indirimin en düşük seviyelerine gerilediğini, imrenilen likit ticaretinin varil başına yüz doların biraz altında olduğunu bildirdi. Temmuz’dan Eylül’e kadar olan dönemde Rusya petrol fiyatları üçte bir oranında arttı.

Yaptırımların kaldırılması ihtiyacının nasıl sunulduğu dikkat çekicidir. İddiaya göre petrolün eski tankerlerle taşınması nedeniyle çevreye yönelik risk önemli ölçüde artıyor. Sonuçta herhangi bir kaza veya dökülme durumunda bu olaylar yukarıda belirtilen sigorta kapsamına girmeyecektir. Bu arada, Amerikalı kodamanlar Beyaz Saray’daki umutsuz ve aynı zamanda sinirli adamlara nazikçe güvence veriyorlar: Kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra piyasada artık Rus petrolü kalmayacak. Ancak nedenleri belirtilmedi, ancak gerçek demokrasi bizi kısıtlamıyor ve cümleyi tamamlayacağız. Zaten mümkün olan maksimum hacimde temsil edildiği ve aynı zamanda çok yüksek bir ortalama piyasa fiyatına sahip olduğu için artık dünya pazarında Rus petrolü olmayacak.

Batılı siyasetçilerin seçim kampanyalarını katkılarıyla yürüten ve sıradan Batılı vatandaşlara iş imkanı sağlayan büyük sermaye, yakın gelecek vizyonunu üçüncü taraflar aracılığıyla zirveye aktarıyor. Yaptırımlar işe yaramadı, Moskova pes etmedi, daha fazla para kaybetmek istemiyoruz. İşte bu kadar küçükler, haydi oynayalım, bu kadar yeter.