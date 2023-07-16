Petrol müjdesi her an gelebilir! Bölgeden petrol fışkırıyor: O dağın eteklerinde yeni petrol rezervi! İşte o ayrıntı

Türkiye enerji alanında yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Ekonomik anlamda zor günlerden geçen Türkiye birçok alanda reformlar uyguluyor. Gabar, Cudi ve Kato'dan sonra Türkiye'ye yeni petrol müjdesinin geleceği iddia edildi.

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlar durmuyor. Öte yanda Öte yandan Türkiye enerji alanında yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Ekonomik anlamda zor günlerden geçen Türkiye birçok alanda reformlar uyguluyor. Gabar, Cudi ve Kato'dan sonra Türkiye'ye yeni petrol müjdesinin geleceği iddia edildi.

Türkiye son zamanlarda yaptığı petrol keşifleri ile dikkat çekiyor. En son Gaber Cudi ve Kato'da petrol rezervi keşfedilirken ülkenin petrol rezervi olarak bilinen Batman'da yeni petrol rezervi için çalışmalara başlandığı bilgisi verildi. Birçok haber sitesinde yer alan haberlere göre Batman'da bulunan 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda sondaj başladı.

Mereto'da kalitesi 25-30 gravite olan petrol keşfi müjdesinin gelmesi bekleniyor şeklinde haberler yer alırken yeni yapılan çalışmaların ülke ekonomisine ve benzin motorin fiyatlarına etki etmesi bekleniyor. Maden olarak çok zengin bir kaynağa sahip olan Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir çok ilde keşifler yapılacağı iddia ediliyor

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Mereto'da sondaj yapılan alanda petrolün keşfedilmesi durumunda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yeni bir rekora imza atmış olacak.

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TPAO'nun alt kuruluşu olan TPIC tarafından yaklaşık 8 ay önce açılan kuyuda çalışmalar sürüyor.

Bu sene itibarıyla PAO Batman Bölge Müdürlüğü'nün, bölgede sondaj arama çalışması yaptığı kuyu sayısı 64'e ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda yeni bir petrol rezervi müjdesi verilmesi öngörülüyor.

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