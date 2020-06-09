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Dünya

Petrol kuyusunda çıkan yangına tanksavar ile müdahale ettiler

Rusya’da petrol kuyusunda çıkan yangını söndürmek için tanksavar mermisi kullandılar.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 01:09:00 -

Rusya’nın İrkutsk Bölgesi’nde bulunan petrol kuyusunda borularda meydana gelen hasar nedeniyle yangın çıktı. Rus ordusu tarafından çıkan yangına 100 mm kalibrelik “Rapira” tanksavar mermisi ile müdahale edildi. Tanksavarlı müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tanksavar atışlarının yangına 180 metre mesafeden yapıldığı aktarılırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

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