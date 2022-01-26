Petrol ithalatı kasımda yüzde 19.9 arttı
Türkiye'nin petrol ithalatı kasım ayında yüzde 19.9 artarak 4.28 milyon tona yükseldi. Motorin çeşitleri ithalatı ise yüzde 27,3 artarak 947.290 tona yükseldi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun kasım ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı Kasım 2021'de yıllık yüzde 19,9 artarak 4,28 milyon tona yükseldi.
Türkiye'nin toplam petrol ithalatının en büyük kalemini oluşturan ham petrol ithalatı, kasım ayında yüzde 15,7 artarak 2,98 milyon tona yükseldi.
Motorin çeşitleri ithalatı ise yüzde 27,3 artarak 947.290 tona yükseldi.
Türkiye'nin ham petrol ve petrol ürünleri ithalatının çoğu Irak, Rusya ve Hindistan'dan yapılıyor.
Kasım ayında Türkiye 1,64 milyon tonla Irak'tan en fazla ham petrol ve petrol ürünü ithal eden ülke olurken, onu 1,43 milyon tonla Rusya ve 424 bin 797 tonla Hindistan izledi.
Kasım ayında toplam yurt içi petrol ürünü satışları, motorin satışlarındaki yüzde 3,1'lik düşüşe rağmen, yıllık yüzde 1,2 artışla 2,65 milyon tona ulaştı.
Türkiye'nin petrol ihracatı kasım ayında yüzde 15.4 artarak 799 bin 432 tona yükseldi. (İLKHA)