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Petrol işletme ruhsatı kararı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:23
Petrol işletme ruhsatı kararı

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün (TPAO) Adıyaman'da bulunan bir sahaya petrol işletmek için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Adıyaman'nın Kahta ilçesinde bir sahada petrol işletme ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylandı ve şirkete 20 yıllığına ruhsat verildi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:23
  1. Petrol işletme ruhsat kararı
  2. Resmi Gazete

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