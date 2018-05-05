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Petrol hırsızlarına operasyon: 28 kişi gözaltında

Şanlıurfa’da petrol hırsızlarına yönelik 42 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:24
Petrol hırsızlarına operasyon: 28 kişi gözaltında

Şanlıurfa’nın Viranşehir, Siverek, Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye ilçelerinde örgütlü olarak BOTAŞ petrol boru hattını delerek akaryakıt çaldıkları tespit edilen 39 kişinin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 42 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aranan 39 şüpheliden 28’i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.A., İ.A., L.A., H.A., isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şüphelilerin hırsızlıkta kullandıkları 4 adet kamyon, 3 adet tır çekicisi, 4 adet toplam 50 tonluk toprağa gömülü vaziyette tank, 93 bin 800 litre ham petrol ve ham petrol hırsızlığında kullanılan matkap, boru vanası, boru kelepçesi, akaryakıt tabancası ile jeneratör ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:24
  1. Şanlıurfa
  2. ŞANLIURFA
  3. viranşehir
  4. hırsızlık

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