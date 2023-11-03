Petrol haftayı düşüşle kapatıyor!

Orta doğu'daki yüksek tansiyon ve gerilim piyasaları olumsuz etkileyebiliyor. Çatışmanın artarak bölgeye yayılması endişesi ile petrol ikinci haftayı da düşüşle kapatmaya hazırlanıyor

Petrol, Orta Doğu’daki gerilimin bölgeye yayılmaması ve talep endişelerinin artmasıyla ikinci haftayı da kaybetmeye hazırlanıyor.

Küresel gösterge Brent, Perşembe günü doların zayıflaması ve Fed’in sıkılaştırmayı bitirdiğine dair işaretler üzerine yüzde 2,6 oranında artış gösterdikten sonra varil başına 87 dolar civarında tutundu. ABD ham petrolü 82 doların üzerinde işlem gördü. İsrail, ABD Başkanı Joe Biden'ın daha fazla rehinenin serbest bırakılması için zaman tanınması çağrısında bulunmasına rağmen, askerlerinin Gazze Şehri'ni kuşattığını ve ateşkesin masada olmadığını söyledi. Ancak çatışmanın yayılıp petrol piyasalarını etkileme riski hâlâ mevcut.

Commonwealth Bank of Australia analistlerinden Vivek Dhar, bir notunda, "İsrail'in Gazze'ye yönelik kara işgalinin, İsrail-Hamas savaşını genişletmeden başlaması, petrol arzı ve ticaretindeki aksaklıkların önlenebileceğine dair umut verdi. Yine de "İran'ın İsrail-Hamas savaşına herhangi bir doğrudan müdahalesi, başlangıçta Brent petrol vadeli işlemlerini varil başına 100 dolara çıkaracaktır" dedi.

Çatışmaların dünya petrolünün yaklaşık üçte birinin kaynağı olan bölgedeki arzı tehlikeye atmaması nedeniyle ham petrol, savaş priminden büyük ölçüde vazgeçti. Bu da talep kaygılarını yeniden ön plana çıkardı. Bu hafta açıklanan verilere göre, en büyük ithalatçı olan Çin'deki fabrika faaliyetleri geçen ay yeniden daralmaya başlarken, ABD'de akaryakıt talebi düşük seyrederken, ham petrol stokları artıyor.

Eylül ayında İspanya, İngiltere, İtalya ve Fransa'da satışların düşmesiyle birlikte bazı Avrupa ülkelerinde de dizel talebinin zayıfladığına dair işaretler var.

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