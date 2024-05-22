Petrol geriliyor, ABD'yi de vurdu: Petrolde peş peşe gelişme, yön aşağı! Bu yıldan beri 2 milyon varili devre dışı

Benzin ve mazot fiyatı üzerinde belirleyici olan Brent petrol, ABD'deki petrol talebine ilişkin endişelerle geriledi. Söz konusu artışlar sonrasında ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin benzin fiyatı için yeni bir hamle yapacağı duyuruldu. Peki en son 2 hafta önce değişen benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni indirim, zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Petrol ABD'yi de vurdu!

Brent üçüncü seansta varil başına 82 dolara düştü ve ABD ham petrolü 78 dolara yakın bir düşüş yaşadı. Kaynaklara göre Amerikan Petrol Enstitüsü ham petrol stoklarının geçen hafta 2,5 milyon varil arttığını bildirdi. Çarşamba günü resmi verilerle doğrulanırsa bu ayki ilk kazanç olacak.

Petrol vadeli işlemleri OPEC+'nın arz kesintileri nedeniyle bu yıl hala yüksek ancak bazı piyasa ölçümleri zayıflığa işaret etmeye başlıyor.

Shandong merkezli Qisheng Futures Analisti Gao Jian, "Temeller zayıf" dedi ve yatırımcıların, ikinci yarıda piyasanın "rotasını belirleyecek" yaklaşan OPEC+ toplantısına odaklanacağını ekledi.

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Üretici grubunun Haziran başında toplanması planlanıyor ve Bloomberg'in anketine katılan piyasa gözlemcilerinin çoğu, mevcut arz kısıtlamalarının kaldırılmasını bekliyor. Grup bu yıl günde yaklaşık 2 milyon varili devre dışı tutuyor.

Zayıflık gösteren diğer ölçümler arasında, vadeli işlemlere göre Dated Brent'in bir ölçüsü olan Brent DFL ve Brent-Dubai EFS yer alıyor. Para yöneticileri de artan fiyatlara dair bahislerini azalttı.

Akaryakıt fiyatları için araç sahipleri en son 2 hafta önce sektör temsilcilerinden çifte indirim olacağı haberini almıştı. Peki benzin ve mazot fiyatı için yakın zamanda yeni bir indirim, zam var mı? Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası Biden yönetimi benzin fiyatı hakkında ne tür açıklamalarda bulundu? Merak edilenler yanıt buldu.

BRENT'teki dalgalanmalardan etkilenen motorin fiyatları ve benzin fiyatı, 2 hafta önce gelen çifte indirim ile geriledi. Geçtiğimiz hafta EPDK kararı ile aynı tür akaryakıtlarda fiyat farklılığı giderildi ve akaryakıt fiyatları 13 bin bayide güncellendi. Peki yeni güncellemeler var mı? Yani akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olan BRENT'teki gerileme benzin ve mazot fiyatı tarafına yansıdı mı?



BİDEN'DAN BENZİN FİYATI İÇİN YENİ HAMLE

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin yaz sezonunda fiyatları düşürmek amacıyla Kuzeydoğu'daki rezervlerden 1 milyon varil benzini satışa sunacağı bildirildi.

ABD Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Petrol Rezervleri Ofisinin Sandy Kasırgası sonrasında oluşturulan Kuzeydoğu Benzin Tedarik Rezervindeki 1 milyon varil (42 milyon galon) benzinin satışı ve tasfiyesi için talepte bulunulduğu duyuruldu. Açıklamada, bunun zamanlamasının benzin fiyatları üzerindeki etkisinin en üst düzeye çıkacak şekilde ayarlandığı ve Amerikalılar bu yaz yola çıkarken fiyatların düşmesine yardımcı olacağı kaydedildi.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Biden yönetiminin, özellikle sürücüler yaz sezonunda yola çıkarken benzin fiyatlarını düşürmeye odaklandığını belirtti.

BRENT PETROL TALEP ENDİŞELERİYLE GERİLEDİ

Brent petrolün varil fiyatı 82,17 dolara geriledi. Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 480 bin varil arttığını öngördü. Stoklardaki artış öngörüsü, ülkede talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl ilk faiz indirimini gerçekleştireceğine ilişkin iyimserlik sürerken, bir yandan Fed yetkililerinin faiz indirimine ilişkin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmesi petrol piyasalarında talep endişelerini artırıyor.

Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişelerin azalması ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin belirsizlikler de petrol fiyatlarındaki hareketliliğin diğer nedenleri arasında yer alıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için herhangi bir indirim, zam yok.

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 42,74 TL

Mazot fiyatı: 40,22 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 43,71 TL

Mazot fiyatı: 41,22 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 43,94 TL

Mazot fiyatı: 41,46 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.