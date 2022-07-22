Petrol fiyatlarının bilinçli olarak yükseltildiğinin kanıtı geldi! Akaryakıt fiyatlarına...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile dünya petrol piyasasındaki durumu görüştü. Görüşme sonrası fiyatlar yükselişe geçti.

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden Suudi Arabistan'a gelerek Prens Muhammed Bin Selman'dan petrol üretimini artırmasını istemişti.

Biden'ın Selman'dan petrol üretimini artırmasını istemiş ancak tarihi açıklanmamıştı.

Uzmanlar, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini 2027'den itibaren artıracağını söylüyorlar.

İki gün önce de Rusya lideri Vladimir Putin, İran'ın Başkenti Tahran'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran lideri İbrahim Reisi ile görüşmüştü.

Bu iki zirve sonrası, dünya petrol piyasasına yön veren iki ülke Suudi Arabistan ve Rusya liderleri küresel piyasalardaki durumu konuştu.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Selman gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde ulaşılan dostluk düzeyi hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Karşılıklı yarar sağlayan ticari ve ekonomik bağların genişletilmesine vurgu yapılarak ikili iş birliğinin güncel konularının ele alındığı görüşmede, dünya petrol piyasasındaki durum müzakere edildi.

İki liderin ayrıca daha önce varılan anlaşmaların hayata geçilmekte olduğunu teyit ettikleri vurgulandı.

İlginç hareketlenme

Putin ve Selman görüşmesi sonrası brent petrol fiyatları aniden yükselişe geçti.

Zam beklentisi

Dün 100 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları bugün 105 dolara kadar çıktı.

Türkiye'de ise sürekli artan dolar 17,74'TL olurken akaryakıt fiyatlarına zam beklentisi oluştu.

En son benzine indirim gelmişti. Motorin fiyatları ise aynı seviyesini koruyor.

Görüşmede ayrıca, OPEC+ çerçevesinde daha fazla koordinasyonun öneminin vurgulandığı görüşmede, bu formata katılan ülkelerin küresel enerji piyasasında gerekli denge ve istikrarı korumak için yükümlülüklerini tutarlı bir şekilde yerine getirmelerinden duyulan memnuniyet vurgulandı.

İran'ın başkenti Tahran'da 19 Temmuz'da yapılan Astana Formatı'nda Üçlü Zirve toplantısının sonuçları dikkate alınarak Suriye meselesinin de ele alındığı görüşmede, temasların çeşitli düzeylerde devam ettirilmesi kararlaştırıldı.