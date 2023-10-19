Petrol fiyatlarında para aniden yön değiştirdi, 88 dolara kadar düştü! O tahminden bir kesit: ülkenin yaklaşık 200 bin...

ABD ham petrolü Çarşamba günü yüzde 1,9'luk yükselişin ardından varil başına 88 dolara düştü. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e yaptığı kısa ziyaretin ardından, Perşembe günü Oval Ofis'te krizle ilgili bir konuşma yapmayı planlıyor.

Analistlerin yaptığı o tahminden bir kesit:

Orta Doğu'nun ötesinde ABD, Başkan Nicolas Maduro hükümeti ile muhalefet arasında seçim yol haritası anlaşmasının imzalanmasına yanıt olarak Venezuela petrolü ve diğer emtialara yönelik bazı yaptırımları askıya aldı. Analistler, ABD'deki değişimin ülkenin günde yaklaşık 200 bin varil daha fazla petrol pompalamasına olanak tanıyabileceğini tahmin ediyor; bu da üretimde kabaca yüzde 25'lik bir artış anlamına geliyor.

Petrol, İsrail ve Hamas arasındaki gerilimden dolayı dalgalı bir seyir izliyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik beklenen kara saldırısının, güney Lübnan'daki İran destekli Hizbullah'ın ve potansiyel olarak Tahran'ın daha saldırgan bir tepkisine yol açabileceğine dair endişeler var. Orta Doğu dünya ham petrolünün yaklaşık üçte birini sağlıyor.

haber7'den aktarılan haberde: Aralarında Helima Croft'un da bulunduğu RBC Capital Markets LLC analistleri bir notta, "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşı önlemek için diplomatik çıkış penceresi kapanıyor gibi görünüyor. Bölgesel bir kriz en olası sonuç gibi görünüyor” dedi. Her ne kadar İran'la bir savaş kaçınılmaz olmasa da, petrol fiyatlarının durumu tam olarak yansıtmadığını belirten yetkililer, şunları ekledi: "Birkaç piyasa katılımcısı, hızla tırmanan bu krizin gerektirdiği riskin derecesi ile mücadele ediyor gibi görünüyor."

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