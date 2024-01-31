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Ekonomi Petrol fiyatları geriledi!
Ekonomi

Petrol fiyatları geriledi!

Yeniakit Publisher
2024-01-31 09:52:00 -
Petrol fiyatları geriledi!

Orta Doğu'da yükselen gerilime rağmen petrol fiyatları geriledi. Mart vadeli Brent ham petrolünün fiyatı TİS 04:46 itibarı ile 37 cent/varil düşerek 82,50 dolara geriledi. Nisan kontratı ise 24 cent düşerek 82,26 dolar/varile geriledi.

Orta Doğu'da yükselen gerilime rağmen petrol fiyatları geriledi. Mart vadeli Brent ham petrolünün fiyatı TİS 04:46 itibarı ile 37 cent/varil düşerek 82,50 dolara geriledi. Nisan kontratı ise 24 cent düşerek 82,26 dolar/varile geriledi.
Petrol fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar nedeniyle bir önceki seansta elde ettiği kazançların ardından, çarşamba günü Asya'daki ilk işlemlerde düşüş eğiliminin devam etmesiyle geriledi.

Mart vadeli Brent ham petrolünün fiyatı TİS 04:46 itibarı ile 37 cent/varil düşerek 82,50 dolara geriledi. Daha aktif olarak işlem gören nisan kontratı ise 24 cent düşerek 82,26 dolar/varile geriledi.

ABD Batı Teksas Intermediate ham petrolü 18 cent düşüşle 77,64 dolara geriledi.IG piyasa analisti olan Tony Sycamore, "Burada ham petrolde yükselişe geçmenin ana sorunu, teknik resmin düşüş eğilimini sürdürmesi ve geçen hafta Ürdün-Suriye sınırı yakınlarında ABD birliklerine yapılan drone saldırısı da dahil olmak üzere son olayları henüz yakalayamamış olması" dedi.

Ancak ANZ analistleri, drone saldırısına "ABD'den güçlü bir askeri yanıtın" "piyasadan hala güçlü bir tepkiyi tetikleyebileceğini" söyledi.

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