Petrol çıkarma tesisinde patlama! İşte ilk görüntü Basra Körfezi'nde bulunan İran'a ait petrol çıkarma tesisinde patlama meydana geldi.

Anadolu Ajansı'nın Arapça edisyonunun yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Basra Körfezi'nde İran'a ait petrol çıkarma tesisinde şiddetli bir patlama meydana geldi. İran Petrol Bakanlığı, patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Mehr haber ajansı patlamanın bir gaz kaçağı sebebiyle meydana geldiğini öne sürdü. Fars haber ajansı ise, platformda çalışanların helikopterlerle güvenli bölgeye taşındığını aktarırken, tesisin tamamen boşaltıldığını açıkladı. Yaşanan olayda can kaybı olup olmadığı bilgisi paylaşılmazken, tesiste çalışmaların durdurulduğu kaydedildi.

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