Petrol 75 doların altını gördü! Uzmanlar uyardı, açıkladı: Brent petrol kritik eşiğin altında! İşte son durum belli oldu

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,37 dolardan işlem görüyor.Brent petrol fiyatları düşüşe geçti. Brent petrolün varil fiyatı Mart ayından bu yana ilk kez 75 doların altına geriledi.

OPEC+ üyesi ülkelerin gönüllü olarak üretimlerini 1 milyon varilden fazla kısma kararı almalarının etkisiyle petrol Nisan ayında 87 dolara kadar yükselmişti. ABD ekonomisindeki sorunlar, bankacılık krizi, Çin ekonomisindeki zayıflığın devam etmesi nedeniyle petrol fiyatları gerilemeye başladı.

Dün 79,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,32 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 75,37 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,66 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü etkili oldu. AmerikKüresel ekonomide zayıflama oluşacağı beklentisi petrole olan talebi de azaltacağından düşüş hızlandı. Morgan Stanley yaptığı bir analizde günlük küresel Petrol pazarında 500 bin varil arz fazlası oluşabileceğini öngördü ve bu da düşüşü hızlandırdı.an Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 939 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 1 milyon varil düşüş olacağı yönündeydi.

Stoklardaki düşüş öngörüsü ülkede talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.

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ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesinde bankacılık sektörüne ilişkin endişeler ise fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Piyasalarda, Fed'in politika faizini yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve "şahin" politikalarını sonlandıracağı öngörüleri fiyatlanırken, ülkede bankacılık sektörüne ilişkin endişeler yeniden canlandı.

Brent petrolde teknik olarak 75,43 ile 75,65 dolar aralığının direnç, 75,21 ile 74,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

IKBY petrolü akacak

Öte yandan Türkiye'ye açılan tahkim davasının sonuçlanmasının ardından IKBY, ham petrol ihracatını durduran Bağdat ile Erbil yönetimlerinin Ankara ile ‘anlaşmaya varmanın eşiğinde olduğu’ belirtildi. Rudaw’a konuşan Irak parlamentosundan bir yetkili, IKBY’den petrol ihracının mayıs ayı ortasında başlayabileceğini söyledi.

Nahro Rawanduzi isimli vekil, "Bu ayın ilk yarısından itibaren kuzey bölgesinin petrol ihracatının önünde bir engel kalmayacak" dedi. Bağdat, Ankara'nın IKYB'nin çıkardığı petrolü KerkükCeyhan ham petrol boru hattı üzerinden ithal etmesinin iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak 2014'te tahkim davası açmıştı. Irak'ın 25 Mart'ta davayı kazanması sonrası IKYB'den Türkiye'ye gelen günlük 450 bin varillik petrol ihracatı durmuştu.

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