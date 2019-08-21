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Petlas savunma sanayiinin lastik ihtiyacını karşılıyor

Yerli ve milli savunma sanayii atılımlarına bir destek de Petlas'tan geldi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:18
Petlas savunma sanayiinin lastik ihtiyacını karşılıyor

AKO Grup bünyesinde bulunan PETLAS, savunma sanayiine yönelik Ar-Ge ve üretim yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Şirket; Kirpi, Kirpi 2, Ural, STA, Amazon, Seyit, BMC TTAR Tank Taşıyıcı, PARS 6X6, Pusat, Hızır, Kıraç ve Cobra model zırhlı araçlar için özel lastikler geliştirip üretiyor.

AKO Grup Kamu İhale Satış Müdürü Ümit Berber, dışa bağımlılığı azaltma azminin Ar-Ge çalışmalarına da yansıdığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Lastik endüstrisinin doğası gereği ülkemizde bulunmayan tabii kaynaklardan oluşan bazı hammaddeler için yurt dışından alım yapıyoruz. Ancak endüstrimizde asıl önemli unsur teknolojidir. Ürettiğimiz lastiklerin hiçbirinde dışarıdan alınmış lisans kullanılmıyor. Tüm ürünlerimizi kendi Ar-Ge ekibimizden aldığımız güç ve kendi teknolojimizle geliştiriyoruz. Yerli sermaye, yerli mühendislik, yerli üretim gücüyle ülkemizin lastiklerini ülkemiz için ülkemizde üretiyoruz.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:18
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  13. Pusat
  14. Hızır
  15. Kıraç
  16. Cobra
  17. AKO Grup Kamu İhale Satış Müdürü Ümit Berber
  18. Lastik endüstrisi

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