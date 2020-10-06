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Ekonomi Petkim’den 2.2 milyar liralık satış
Ekonomi

Petkim’den 2.2 milyar liralık satış

Azeri SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petrokimya Holding AŞ (Petkim), ikinci çeyrekte de büyüdü.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 19:22:00 -
Petkim’den 2.2 milyar liralık satış

Bu dönemde 145 milyon lira kâr açıklayan şirketin toplam satışları 2.2 milyar lirayı buldu. 100 milyon dolar tutarında da ihracat yapan Petkim’in Genel Müdürü Anar Mammadov, salgın sürecinde pek çok şirketin üretimini sınırladığına dikkat çekti ve “Ancak grubumuza bağlı STAR Rafineri, pandemi şartlarına seri şekilde adapte oldu. Üretime aralıksız devam etti” dedi. İşletme sermayesini etkin bir şekilde yönettiklerinin de altını çizen Mammadov, şöyle konuştu: “Bu sayede ilk 6 ayda operasyonel faaliyetlerden 1 milyar lira nakit temin ettik. Şirketimizin cari oranını ise 1.9’dan 2.2’ye yükselttik. Bu da likidite sorunuyla karşılaşılmaması için yaptığımız hamlelerin başarıya ulaştığının ve bu konuda çok iyi sonuç aldığımızın göstergesi oldu. Hamdolsun, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen 2020 bütçesinde belirlediğimiz hedefleri yakaladık.”

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