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Petkim’den 2018’de 9.3 milyar TL ciro

Petkim, 2018 yılında 9,3 milyar TL ciroyu yakaladı.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:05
Petkim’den 2018’de 9.3 milyar TL ciro

Petkim, 2018 yılında 9,3 milyar TL ciroyu yakaladı. 872 milyon TL net kâr açıklayan Türk sanayisinin üretim devi, 2018’de petro kimya piyasasında yaşanan daralmaya rağmen dolar bazında tarihinin en yüksek ikinci FAVÖK seviyesine ulaştı. 2018’in son çeyreğinde gerçekleştirilen 53 günlük planlı bakım duruşuna rağmen hem satışlarda hem de üretimde güçlü bir performans sergilediklerini söyleyen Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, STAR Rafineri ile oluşturulacak ortak sinerji, dijitalleşme ve verimlilik odaklı çalışmalarıyla, 2019 yılında da sürdürülebilir kârlılıklarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.


SOCAR Türkiye’nin iştiraki Türkiye’nin ilk ve tek entegre petro kimya şirketi Petkim, 2018 yılının finansal sonuçlarını açıkladı. Gerek küresel dalgalanmalar, gerekse de petro kimya piyasasında yaşanan daralmaya rağmen 2018’de 10 milyar liralık ciroya yaklaşan Petkim, yılı 872 milyon TL net kârla kapattı. Petkim’in faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) 1 milyar 523 milyon TL oldu. 4 yılda bir yapılan planlı bakım duruşu kapsamında 2018’de 53 gün üretime ara vermesine rağmen yılın genelinde tam kapasiteye yakın çalışan Petkim, 939 bin tonu yurt içi, 880 bin tonu yurt dışı olmak üzere toplam 1.8 milyon tonluk satış miktarına ulaştı.


Aktif büyüklüğünü yüzde 62 artırarak 12.6 milyar TL’ye taşıyan Petkim kuvvetli bilanço yapısını korudu.



"Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların meyvesini de bu yıl almaya başlayacağız"


Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, Türk sanayisi ve ekonomisi için değer oluşturduklarını belirterek, "2018, Petkim için başarılı bir yıl oldu. Tüm dünyada küresel ekonomik dalgalanmaların yaşandığı 2018 yılında biz verimliliğe odaklanıp, uzun vadeli düşünerek göstergeleri olumluya çevirebildik. Petkim olarak, global ve yerel gelişmeleri yakından takip ettik. Pazar ve müşteri taleplerini önceden görerek, hızlı yanıtladık. İthalatçıların zorlandığı koşullarda dahi yerli üreticilerimize ham madde desteği sağlayarak ekonomiye değer katmaya devam ettik. Planlı bakım duruşumuzu 63 gün olarak öngörmemize rağmen 53 günde bitirdik. Planlı bakım duruşumuza kadar tam kapasiteye yakın üretim hacmimiz ve tüm yıl boyunca sergilediğimiz satış performansımızla kuvvetli bilanço yapımızı koruduk. 2019’a yenilenmiş tesisimizle başladık. Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların meyvesini de bu yıl almaya başlayacağız" dedi.



Petkim, STAR Rafineri ile verimliliğini ve karlılığını artıracak


Mammadov, SOCAR Türkiye’nin kurduğu bu entegrasyon zincirinin kârlılıklarına direkt etki edeceğini belirterek, şunları söyledi:


"STAR Rafineri kısa bir süre sonra tam kapasite çalışmaya başladığında, tüm ham maddemizi navlun ücreti ödemeden daha yüksek kalitede alacağız. Bu da verimliliğimizi ve kârlılığımızı artıracak. Bunun yanı sıra, tüm iş süreçlerimizde optimizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Fabrikalarımızın üretim ve bakım süreçlerinde yapay zeka uygulamalarını yaygınlaştırırken, artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerini üretim, bakım ve iş güvenliği birimlerimizde süreçlere dahil ediyoruz. Petkim’i Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın en dijital şirketi yapmak için aralıksız çalışıyoruz. Tüm bunların neticesinde, Petkim’in son yıllarda giderek artan kârlılığını ve performansını 2019 yılında daha üst seviyelere çıkaracak güçlü planlar yapıyoruz."

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:05
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